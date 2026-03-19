Георги Иванов: Не е вярно, че сменяме Димитров, не съм говорил с Янкович

Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов категорично отрече пред Sportal.bg появилата се информация в Сърбия, че Александър Янкович ще сменя Александър Димитров.

“Не е вярна тази информация. Не съм говорил с нито един треньор за смяна на Александър Димитров. Нито седи на дневен ред смяна на селекционера, който се подготвя за турнето в Индонезия. Познавам Целе Янкович от над 20 години, тъй като ми е бил треньор в Левски по времето на Муслин. Истината е, че нито съм го чувал скоро, нито съм се разбирал с него или когото и да е да става национален селекционер. На този пост е Александър Димитров. Той и щабът му имат за цел отборът да се представи максимално добре в “Лигата на нациите”, сподели Иванов пред Sportal.bg.

По-рано днес колегите от Sportal.rs обявиха, че Янкович, който последно бе селекционер на Китай през 2023-2024 година, ще бъде новият селекционер на България. 53-годишният специалист е водил Цървена звезда, в два периода, Сръбския Моуриньо е работил като треньор и в Локерен, Мехелен и Стандард Лиеж, а има и опит като селекционер – водил е младежкия национален отбор на Сърбия, както и всички нива в Китай – от младежките до "A“ националния отбор.

Интересното е, че през последните над 12-13 години Янкович два пъти бе сред вариантите и за треньор на Левски, но никога не се стигна до договор.

Както е известно, България ще пътува в понеделник до Индонезия за участие в международния приятелски турнир FIFA Series 2026 , където на 27 март излиза срещу Соломоновите острови в Джакарта, а след това на 30 март се очаква да играе срещу Индонезия във финала на турнира.

