Денис Иванов е футболист №1 на България по минифутбол

Футболистът на DXC Technology и национал на България Денис Иванов е футболист №1 по минифутбол за 2025 г. Той беше основна част от своя отбор, който за поредна година беше сериозен фактор в различните национални турнири.

Иванов се пребори с конкуренцията и наследи наградата от Илия Петков, който спечели отличието преди година.

Всички призьори от церемонията за "Футболист на годината"

Включването на категориите за минифутбол в рамките на мащабната церемония "Футболист на годината 2025" показва ясно нарастващия интерес и значимост на спорта.