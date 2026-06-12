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От гордост до оцеляване: плажният футбол в България потъва в забрава

  • 12 юни 2026 | 09:44
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Плажният футбол в България преживява едни от най-трудните си времена. Това стана ясно от гостуването на бившия национален селекционер Симеон Христов в студиото на Sportal.bg. Дългогодишният национален селекционер и настоящ треньор на МФК Спартак (Варна) не скри разочарованието си от състоянието на спорта, който само преди няколко години носеше поводи за гордост и международни успехи. Според Христов най-големият проблем е липсата на организация и ясна стратегия за развитие. Вместо надграждане, плажният футбол у нас върви в обратна посока, а първенството на практика едва съществува. В последните години шампионатът многократно е бил съпътстван от несигурност, отлагания и липса на достатъчно участници, което поставя под въпрос самото му провеждане. Именно това отблъсква клубовете, състезателите и младите хора, които биха искали да се занимават с този атрактивен спорт. Още по-болезнено е сравнението с недалечното минало. Под ръководството на Симеон Христов националният отбор на България записа едни от най-силните си представяния на международната сцена и доказа, че страната ни може да бъде конкурентоспособна в плажния футбол. Днес обаче картината е коренно различна.

"Доскоро единствената купа във витрината на БФС, преди мъжкия национален отбор да спечели турнира в Индонезия, беше купа от плажния футбол. През 2018 година спечелихме кръг от Евролигата. Постижение, което в момента звучи като химера", заяви Симеон Христов.

„Регресът е огромен“, признава Христов, като подчертава, че без работещо вътрешно първенство няма как да се изграждат национални състезатели и да се поддържа високо спортно ниво. Липсата на достатъчно турнири и възможности за изява постепенно води до отлив на играчи и обезсмисля усилията на хората, които все още се опитват да поддържат спорта жив. Въпреки трудностите, във Варна и още няколко точки на страната продължават да съществуват ентусиасти, които работят за развитието на плажния футбол. Именно благодарение на тях спортът все още не е изчезнал от българската карта. Въпросът обаче е докога. Плажният футбол е една от най-зрелищните разновидности на играта, привличаща публика с красиви голове, атрактивни изпълнения и динамика. За съжаление, в България в момента разговорът не е за спортните успехи, а за оцеляването на дисциплината. А думите на Симеон Христов звучат като предупреждение към институциите и футболните ръководители – ако не бъдат предприети реални действия, спортът рискува окончателно да загуби позициите, които с толкова усилия успя да изгради през предходното десетилетие.

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