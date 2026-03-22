Кошмара отвя СангаГол и Майстора от Нуакшот

Голмайсторът на ЦСКА Леандро Годой грабна приза за най-добър нападател в efbet Лига на церемонията "Футболист на годината". За аржентинският снайперист на "армейците" са гласували 52 от спортните журналисти, което му отрежда безапелационна преднина в подреждането. Наградата връчи легендата Ивайло Йорданов.

"Благодаря за наградата. За мен е привилегия да съм сред най-добрите нападатели в първенството. Ще се прибера вкъщи щастлив. И - само ЦСКА", заяви Кошмара на сцената.

След Кошмара, който през миналата година стана реализатор номер 1 в родния шампионат с екипа на Берое, се наредиха Мустафа Сангаре от Левски и Мамаду Диало от ЦСКА 1948. Двата имат съответно - осем и седем точки. Извън топ 3, но все пак получили поне един глас, останаха Йоанис Питас, Радослав Кирилов, Спас Делев, Бертран Фурие, Евертон Бала, Ивайло Чочев, Алберто Салидо, Марин Петков и Хуан Переа.