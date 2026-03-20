Двама национали отказаха да летят за Индонезия и отпаднаха от състава на България

Илия Груев и Лукас Петков отпаднаха от състава на България за предстоящия турнир FIFA Series в Индонезия. Това беше обявено официално от БФС, а като причина са посочени лични причини, които не позволяват на двамата футболисти да вземат участие в мачовете. Селекционерът Александър Димитров няма да вика други играчи на тяхно място.

Ето какво пишат от БФС:

Футболистите на националния отбор Илия Груев и Лукас Петков, които бяха повикани от селекционера Александър Димитров за международния приятелски турнир FIFA Series в Индонезия, отпадат от състава на “трикольорите” и няма да пътуват за Джакарта.

В официална имейл кореспонденция до федерацията двамата са изтъкнали като мотив за отказа си да летят за Индонезия лични причини, които няма да им позволят да вземат участие в предстоящите приятелски срещи на азиатска земя. На тяхно място няма да бъдат викани други футболисти.