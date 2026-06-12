Официално: Левски представи третото си ново попълнение

Левски официално представи третото си ново попълнение. Това е нападателят Адриан Райчев, който е юноша на "синия" клуб. Той пристига на стадион "Георги Аспарухов" под наем от италианския Пиза, като договорът му е за една година.

Ето какво пишат от "Герена":

"Левски привлeче нападателя Адриан Райчев. Договорът влиза в сила на 1 юли 2026 г. Футболистът е преотстъпен от италианския клуб Пиза до лятото на 2027 година.

Адриан Райчев е роден на 19 април 2006 година в София. Юношата на Левски започва в академията на клуба през 2015 година. Записва 76 мача и вкарва 29 гола за отборите до 15, 16 и 17 години. През септември 2022 година преминава в италианския Пиза, където се състезава за юношеските формации на клуба до 17 и до 19 години. В началото на 2025 година е преотстъпен в друг италиански клуб - Вис Пезаро, като записва 17 мача и 3 гола. През лятото на 2025 година е отдаден под наем на друг отбор от страната - Фрозиноне, с чийто екип изиграва 2 мача. В началото на 2026 е преотстъпен на друг италиански клуб - Понтедера, където записва 15 мача.

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Адриан Райчев е неизменна част от юношеските национални отбори на България, записвайки мачове за селекциите до 16, 17 и 19 години. В момента е част от младежкия национален отбор на страната ни.

ПФК Левски приветства с добре дошъл отново на стадион "Георги Аспарухов" Адриан Райчев и му пожелава много победи, голове и щастливи мигове със синята фланелка".

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