Нено Георгиев отново е треньор №1 в минифутбола

За втора поредна година Нено Георгиев получи наградата за най-добър треньор в минифутбола. Наставникът на FC Villa Mark Orbit заслужено грабна приза, след като неговият отбор спечели 7 от 11-те турнира, в които участва през 2025 година.

През октомрви FC Villa Mark Orbit постигна най-голямото клубно постижение в историята на българския минифутбол, след като стана европейски клубен шампион на турнира в Анталия. Тимът се изкачи до върха на континента след серия от силни и убедителни представяния, демонстрирайки професионализъм, характер и отборен дух.