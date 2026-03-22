Перлата на Славия изпревари с малко любимеца на феновете на ЦСКА

Лявото крило на Славия Кристиян Балов спечели приза за най-прогресиращ млад футболист в българския футбол на церемонията "Футболист на годината". Младата надежда на "белите" от столичния квартал "Овча купел" изпревари с две точки Петко Панайотов от ЦСКА - Балов събра 23 от гласовете на спортните журналисти, докато полузащитникът на "червените" получи с два по-малко. Наградата връчи националният селекционер Александър Димитров.

"За мен е голяма чест и отговорност да съм тук и да спечеля тази наградя. Искам да благодаря на всички гласували за мен и на моето семейство. Благодаря и на всички мои треньори. Искам да благодаря и на Димитър Дерменджиев, той ме изгради като човек не само на терена, но и извън него. Искам да продължавам да показвам на какво съм способен", каза младият футболист на Славия.

Трети в класацията остана защитникът на Пиза Росен Божинов, който игра в Белгия през 2025 г. Точки получиха още Георги Лазаров от Черно море, Мартин Георгиев, който премина от Славия в АЕК през декември, Марто Бойчев от ЦСКА 1948, доскорошният нападател на Левски Борислав Рупанов, Кристиян Стоянов от Славия, Валери Владимиров, който е собственост от Милан, националът Марин Петков и крилото на "моряците" Николай Златев.