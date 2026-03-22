  Sportal.bg
  Перлата на Славия изпревари с малко любимеца на феновете на ЦСКА

Перлата на Славия изпревари с малко любимеца на феновете на ЦСКА

  • 22 март 2026 | 19:58
Лявото крило на Славия Кристиян Балов спечели приза за най-прогресиращ млад футболист в българския футбол на церемонията "Футболист на годината". Младата надежда на "белите" от столичния квартал "Овча купел" изпревари с две точки Петко Панайотов от ЦСКА - Балов събра 23 от гласовете на спортните журналисти, докато полузащитникът на "червените" получи с два по-малко. Наградата връчи националният селекционер Александър Димитров.

"За мен е голяма чест и отговорност да съм тук и да спечеля тази наградя. Искам да благодаря на всички гласували за мен и на моето семейство. Благодаря и на всички мои треньори. Искам да благодаря и на Димитър Дерменджиев, той ме изгради като човек не само на терена, но и извън него. Искам да продължавам да показвам на какво съм способен", каза младият футболист на Славия.

Всички призьори от церемонията за "Футболист на годината"
Всички призьори от церемонията за "Футболист на годината"

Трети в класацията остана защитникът на Пиза Росен Божинов, който игра в Белгия през 2025 г. Точки получиха още Георги Лазаров от Черно море, Мартин Георгиев, който премина от Славия в АЕК през декември, Марто Бойчев от ЦСКА 1948, доскорошният нападател на Левски Борислав Рупанов, Кристиян Стоянов от Славия, Валери Владимиров, който е собственост от Милан, националът Марин Петков и крилото на "моряците" Николай Златев.

