  1. Sportal.bg
  2. България
  3. Националите се завръщат на "Колежа"

  • 12 март 2026 | 12:39
  • 577
  • 3
Националният отбор на България се завръща на стадион "Христо Ботев" в Пловдив. "Лъвовете“ ще изиграят и трите си домакински мача от Лигата на нациите в Града под тепетата, пише "Пловдив24".

На 26 септември приемаме Люксембург или Малта. Три дни по-късно играем срещу Естония, а на 13 ноември е мачът ни срещу Исландия.

В предишното издание на турнира националите също играха в Пловдив, но се върнаха в София заради недоброто състояние на тревния терен, който вече напълно отговаря на изискванията на УЕФА.

