Мъри Стоилов отнесе конкуренцията при треньорите, Ицо Янев в топ 3

Станимир Стоилов е носител на наградата "Димитър Пенев" за най-добър български треньор през 2025 г. Така наставникът на Гьозтепе стана първият носител на отличието, откакто то носи името на Стратега от Мировяне, който почина в началото на 2026 г. Мъри събра 234 точки от вота на спортните журналисти и спечели безапелационно приза.

На второ място след бившия треньор на Левски остана Александър Тунчев. Наставникът на Арда (Кърджали) получи 127 точки от журналистическия вот. Трети се нареди Христо Янев от ЦСКА със 78 пункта. Тримата призьори бяха обявени от Валентин Михов, Александър Тунчев и Красимир Балъков. Нататък в подреждането останаха Илиан Илиев, Иван Стоянов, Александър Димитров, Петър Гайдаров, Александър Томаш, Георги Чиликов, Станислав Генчев и Димитър Пантев.

"За мен е чест и отговорност да бъда сред вас. Няма да съм многословен. От големия Димитър Пенев съм запомнил да проявяваме уважение към всеки, да показваме на другите как трябва да се държим с тях", каза Христо Янев на сцената.

"Съжалявам, че тази вечер не мога да бъда сред вас. Благодаря на спортните журналисти за оказаното доверие. Това е голямо признание, не само към мен, но и към щаба ми и футболистите. Миналата година беше най-успешната за Арда, мъничко не ни достигна в Лига на конференциите. Българските треньори имаме нужда от подкрепа. Ние сме добри треньори, в Арда получавам подкрепа. Благодаря и на моето семейство", каза Сашо Тунчев в специално видео.

"Благодаря на всички журналисти, гласували за мен. За мен е чест да бъда първият носител на наградата на името на най-успешния треньор на България. Пожелавам успех на българския футбол", каза Станимир Стоилов във видеообръщение. "Радвам се, че съм част от щаба на Станимир Стоилов и че той за първи път получи тази награда на името на Димитър Пенев. Съдбата така ми се подреди, че е малко вероятно да получа наградата "Димитър Пенев" за най-добър треньор, ако може да направите и награда за най-добър помощник-треньор", каза Цанко Цветанов.