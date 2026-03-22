Бразилец от Левски е най-добрият защитник на България

Бранителят на Левски Майкон бе избран за защитник номер 1 за 2025-а по време на церемонията за "Футболист на годината". Бразилецът бе предпочетен от спортните журналисти пред съотборниците му при “сините” Кристиан Димитров и Кристиан Макун, които допълват тройката.

Гласове са получили още Лумбард Делова (ЦСКА), Диниш Алмейда (Лудогорец), Сон (Лудогорец), Мартин Георгиев (Славия, продаден на АЕК), Антон Недялков (Лудогорец), Адриан Лапеня (ЦСКА), Цунами (Левски) и Живко Атанасов (Черно море).

Майкон записа 42 мача за Левски през календарната 2025 година, като отбеляза четири попадения. За представянето си левият бек на тима от “Герена” събра 28 точки. Димитров е втори с 22, а Макун остана с 13. Бразилецът наследява наградата именно втория в тазгодишната класация, който миналата година спечели с 20 гласа.

"Много благодаря за наградата. Дължа я на семейството и моите съотборници, както и на публиката на Левски", каза Майкон.

НАЙ-ДОБЪР ЗАЩИТНИК

Майкон – 28

Кристиан Димитров – 22

Кристиан Макун – 13

Лумбард Делова – 6

Диниш Алмейда – 5

Франсиско Сон – 4

Мартин Георгиев – 3

Антон Недялков – 2

Адриан Лапеня - 1

Вандерсон Цунами – 1

Живко Атанасов – 1