  Sportal.bg
  2. Левски
  Бразилец от Левски е най-добрият защитник на България

Бразилец от Левски е най-добрият защитник на България

  • 22 март 2026 | 19:45
Бранителят на Левски Майкон бе избран за защитник номер 1 за 2025-а по време на церемонията за "Футболист на годината". Бразилецът бе предпочетен от спортните журналисти пред съотборниците му при “сините” Кристиан Димитров и Кристиан Макун, които допълват тройката.

Гласове са получили още Лумбард Делова (ЦСКА), Диниш Алмейда (Лудогорец), Сон (Лудогорец), Мартин Георгиев (Славия, продаден на АЕК), Антон Недялков (Лудогорец), Адриан Лапеня (ЦСКА), Цунами (Левски) и Живко Атанасов (Черно море).

Майкон записа 42 мача за Левски през календарната 2025 година, като отбеляза четири попадения. За представянето си левият бек на тима от “Герена” събра 28 точки. Димитров е втори с 22, а Макун остана с 13. Бразилецът наследява наградата именно втория в тазгодишната класация, който миналата година спечели с 20 гласа.

"Много благодаря за наградата. Дължа я на семейството и моите съотборници, както и на публиката на Левски", каза Майкон.

НАЙ-ДОБЪР ЗАЩИТНИК

Майкон – 28
Кристиан Димитров – 22
Кристиан Макун – 13
Лумбард Делова – 6
Диниш Алмейда – 5
Франсиско Сон – 4
Мартин Георгиев – 3
Антон Недялков – 2
Адриан Лапеня - 1
Вандерсон Цунами – 1
Живко Атанасов – 1

Още от БГ Футбол

Ясен Петров: Максимално затруднихме ЦСКА, с Левски ни трябва и малко късмет

Ясен Петров: Максимално затруднихме ЦСКА, с Левски ни трябва и малко късмет

  • 22 март 2026 | 17:25
  • 1889
  • 2
Янев: Промените по време на мача не означават, че не сме доволни

Янев: Промените по време на мача не означават, че не сме доволни

  • 22 март 2026 | 17:17
  • 4607
  • 12
Треньорски тандем ще води Волов

Треньорски тандем ще води Волов

  • 22 март 2026 | 17:09
  • 1236
  • 2
Годой: Старая се да давам най-доброто от себе си

Годой: Старая се да давам най-доброто от себе си

  • 22 март 2026 | 17:08
  • 1661
  • 1
ЦСКА заключи топ 4 след рутинна победа над новак

ЦСКА заключи топ 4 след рутинна победа над новак

  • 22 март 2026 | 16:53
  • 63577
  • 470
Анжело Кючуков: Всички се раздават, никой не се спести в защита

Анжело Кючуков: Всички се раздават, никой не се спести в защита

  • 22 март 2026 | 16:43
  • 1591
  • 1
Илия Груев е "Футболист №1 на България" за 2025 година, трима левскари са в топ 11

Илия Груев е "Футболист №1 на България" за 2025 година, трима левскари са в топ 11

  • 22 март 2026 | 20:31
  • 5738
  • 17
Всички призьори от церемонията за "Футболист на годината"

Всички призьори от церемонията за "Футболист на годината"

  • 22 март 2026 | 20:22
  • 32731
  • 88
Мъри Стоилов отнесе конкуренцията при треньорите, Ицо Янев в топ 3

Мъри Стоилов отнесе конкуренцията при треньорите, Ицо Янев в топ 3

  • 22 март 2026 | 20:18
  • 4733
  • 11
ЦСКА заключи топ 4 след рутинна победа над новак

ЦСКА заключи топ 4 след рутинна победа над новак

  • 22 март 2026 | 16:53
  • 63577
  • 470
Страхотен втори опит на Божидар Саръбоюков, нашето момче води в класирането!

Страхотен втори опит на Божидар Саръбоюков, нашето момче води в класирането!

  • 22 март 2026 | 20:12
  • 5040
  • 4
Ман Сити грабна Карабао къп след бой над Арсенал и показа, че няма да се предаде

Ман Сити грабна Карабао къп след бой над Арсенал и показа, че няма да се предаде

  • 22 март 2026 | 20:23
  • 18570
  • 96