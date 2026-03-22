Чочев остави зад себе си звезди на Лудогорец и ЦСКА

Звездата на Лудогорец Ивайло Чочев спечели наградата за най-добър полузащитник в efbet Лига на церемонията за "Футболист на годината" в София. Отличието връчи легендата Красимир Балъков. 33-годишният плевенчанин е сред най-силните играчи на "орлите", като въпреки че не е централен нападател е основен реализатор на "зелените". Зад бившия халф на ЦСКА, Палермо и ЦСКА 1948 остана друг от асовете на шампионите - Петър Станич.

"За мен е голяма чест точно г-н Балъков да ми връчи тази награда. Искам да благодаря на всички мои колеги от Лудогорец. Защо не и следващия сезон да покажа, че може да съм на голямо ниво. Младите да следват мечтите си", каза Ивайло Чочев.

Всички призьори от церемонията за "Футболист на годината"

Той събра 54 от гласовете, докато сърбинът получи 20. Трети в подреждането остана Джеймс Ето'о, за когото са гласували осем от спортните журналисти. Точки получиха още: Радослав Кирилов от Левски, Кайо Видал от Лудогорец и любимецът на феновете на Ботев (Пловдив) Тодор Неделев.