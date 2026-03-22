  2. Лудогорец
  Чочев остави зад себе си звезди на Лудогорец и ЦСКА

Чочев остави зад себе си звезди на Лудогорец и ЦСКА

  • 22 март 2026 | 19:50
Звездата на Лудогорец Ивайло Чочев спечели наградата за най-добър полузащитник в efbet Лига на церемонията за "Футболист на годината" в София. Отличието връчи легендата Красимир Балъков. 33-годишният плевенчанин е сред най-силните играчи на "орлите", като въпреки че не е централен нападател е основен реализатор на "зелените". Зад бившия халф на ЦСКА, Палермо и ЦСКА 1948 остана друг от асовете на шампионите - Петър Станич.

"За мен е голяма чест точно г-н Балъков да ми връчи тази награда. Искам да благодаря на всички мои колеги от Лудогорец. Защо не и следващия сезон да покажа, че може да съм на голямо ниво. Младите да следват мечтите си", каза Ивайло Чочев.

Всички призьори от церемонията за "Футболист на годината"
Той събра 54 от гласовете, докато сърбинът получи 20. Трети в подреждането остана Джеймс Ето'о, за когото са гласували осем от спортните журналисти. Точки получиха още: Радослав Кирилов от Левски, Кайо Видал от Лудогорец и любимецът на феновете на Ботев (Пловдив) Тодор Неделев.

Още от БГ Футбол

Ясен Петров: Максимално затруднихме ЦСКА, с Левски ни трябва и малко късмет

Ясен Петров: Максимално затруднихме ЦСКА, с Левски ни трябва и малко късмет

Янев: Промените по време на мача не означават, че не сме доволни

Янев: Промените по време на мача не означават, че не сме доволни

  • 22 март 2026 | 17:17
  • 4608
  • 12
Треньорски тандем ще води Волов

Треньорски тандем ще води Волов

  • 22 март 2026 | 17:09
  • 1237
  • 2
Годой: Старая се да давам най-доброто от себе си

Годой: Старая се да давам най-доброто от себе си

  • 22 март 2026 | 17:08
  • 1662
  • 1
ЦСКА заключи топ 4 след рутинна победа над новак

ЦСКА заключи топ 4 след рутинна победа над новак

  • 22 март 2026 | 16:53
  • 63586
  • 470
Анжело Кючуков: Всички се раздават, никой не се спести в защита

Анжело Кючуков: Всички се раздават, никой не се спести в защита

  • 22 март 2026 | 16:43
  • 1592
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Илия Груев е "Футболист №1 на България" за 2025 година, трима левскари са в топ 11

Илия Груев е "Футболист №1 на България" за 2025 година, трима левскари са в топ 11

  • 22 март 2026 | 20:31
  • 5768
  • 17
Всички призьори от церемонията за "Футболист на годината"

Всички призьори от церемонията за "Футболист на годината"

  • 22 март 2026 | 20:22
  • 32755
  • 88
Мъри Стоилов отнесе конкуренцията при треньорите, Ицо Янев в топ 3

Мъри Стоилов отнесе конкуренцията при треньорите, Ицо Янев в топ 3

  • 22 март 2026 | 20:18
  • 4746
  • 11
ЦСКА заключи топ 4 след рутинна победа над новак

ЦСКА заключи топ 4 след рутинна победа над новак

  • 22 март 2026 | 16:53
  • 63586
  • 470
Страхотен втори опит на Божидар Саръбоюков, нашето момче води в класирането!

Страхотен втори опит на Божидар Саръбоюков, нашето момче води в класирането!

  • 22 март 2026 | 20:12
  • 5061
  • 4
Ман Сити грабна Карабао къп след бой над Арсенал и показа, че няма да се предаде

Ман Сити грабна Карабао къп след бой над Арсенал и показа, че няма да се предаде

  • 22 март 2026 | 20:23
  • 18590
  • 96