Димитров викна капитана на Левски и четирима дебютанти за Индонезия, няма никой от Лудогорец

Селекционерът на България Александър Димитров обяви пълния списък с играчи, на които ще разчита за предстоящите два мача от международния приятелски турнир FIFA Series 2026 в Джакарта. Сред повиканите е капитанът на лидера в efbet Лига Левски - Кристиан Димитров. В отбора се завръща титулярният вратар на Ботев (Пловдив) Даниел Наумов. Сред избраниците на треньора има трима дебютанти - Мартин Величков, Берк Бейхан, Тонислав Йорданов и Кристиян Балов.

В първия си двубой на 27 март трикольорите ще се изправят срещу Соломонови острови от 10:30 ч. българско време (15:30 ч. местно), а във втората среща на 30 март съперник на родната селекция ще бъде Индонезия или Сейнт Китс и Невис. Както вече самият Димитров обяви, за Индонезия няма да пътуват някои от най-опитните играчи, а шанс за изява на международната сцена ще получат някои по-млади футболисти.

Ето и пълния списък с повикани състезатели:



Вратари: Димитър Митов (Абърдийн), Даниел Наумов (Ботев Пловдив), Мартин Величков (Локомотив София)



Защитници: Пeтко Христов (Специя), Кристиан Димитров (Левски), Алекс Петков (Кифисия), Емил Ценов (Оренбург), Росен Божинов (Пиза), Мартин Георгиев (АЕК), Иван Турицов (ЦСКА), Християн Петров (Хееренвеен), Димитър Велковски (Арда)



Полузащитници: Илия Груев (Лийдс), Андриан Краев (Апоел Тел Авив), Филип Кръстев (Гьозтепе), Кристиян Стоянов (Славия), Никола Илиев (Ботев Пловдив), Доминик Янков (Локомотив София), Берк Бейхан (Черно море)



Нападатели: Марин Петков (Ал-Таавон), Владимир Николов (Корона), Тонислав Йорданов (Кишварда), Здравко Димитров (Амедспор), Лукас Петков (Елверсберг), Кристиян Балов (Славия), Мартин Минчев (Краковия), Георги Русев (ЦСКА 1948).