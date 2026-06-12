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ЦСКА ревизира цените за "Българска армия"

  • 12 юни 2026 | 09:09
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Ръководството на ЦСКА е взело решение да ревизира проектоцените на абонаментните карти и билетите за стадион "Българска армия", пише "Тема Спорт". Те предизвикаха широка дискусия сред "червената" общност, като повечето мнения бяха негативни и гласяха, че планираните цени са прекалено високи.

Абонаменти от 194.8 до 3000 евро за новата "Армия"
Абонаменти от 194.8 до 3000 евро за новата "Армия"

Това е и една от основните причини, които ще доведат до намаляването на стойността на пропуските и сезонните билети спрямо първоначалната идея. Другата е свързана със завършването на стадиона и завръщането на него. Към днешна дата изглежда, че ЦСКА ще трябва да изиграе поне две-три домакинства в България и Европа на Националния стадион "Васил Левски" преди "Армията" да е напълно готов за посрещане на мачове. Това няма как да не повлияе и на цените на абонаментните карти.

ЦСКА ще обяви абонаментната кампания едва когато е окончателно ясна датата на първото домакинство на "Българска армия". Очаква се това да се случи в края на месеца, след обиколката на страната за фенрегистрации за стадиона.

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