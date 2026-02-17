Бенфика - Реал Мадрид (съставите)

Реал Мадрид и Бенфика излизат в един от първите четири мача от плейофите на Шампионската лига.

Двата тима се срещнаха преди по-малко от месец в основната схема, когато "орлите" нокаутираха "кралете" с 4:2. Именно заради това поражение 15-кратните шампиони изпаднаха от топ 8, а това ги принуди да се включат в предварителния кръг от директните елиминации. В края на януари сблъсъкът отново бе на стадион "Луж", където ще бъде и днешният двубой, което означава, че "белият балет" има шанс да вземе реванш от Жозе Моуриньо.

Бенфика и Моуриньо изхвърлиха Реал от топ 8, вратар класира португалците в последната секунда

През уикенда "белият балет" записа една от най-убедителните си победи след нова година и разби Реал Сосиедад с 4:1, което даде мотивация на Алваро Арбелоа да запази почти същия стартов състав. Единствената промяна, която направи бе пускането на Килиан Мбапе, който стартира вместо Гонсало Гарсия, като французинът бе в групата за мача през уикенда, но заради проблеми с краката старши треньорът реши да не рискува здравето му и го запази за днешния сблъсък. Интересното пък е, че Гарсия вкара първия от четирите гола за мадридчани срещу тима от Сан Себастиан в събота, но Арбелоа прецени прецени 21-годишния талант да започна на пейката днес.

Мачът в португалската столица Лисабон стартира в 22:00 часа българско време, а Sportal.bg ви предлага да проследите развитието на двубоя в реално време.

БЕНФИКА - РЕАЛ МАДРИД



ШАМПИОНСКА ЛИГА, ПЛЕЙОФИ, ПЪРВИ МАЧ



СТАРТОВИТЕ СЪСТАВИ



Бенфика: 1. Анатолий Трубин, 17. Амар Дедич, 44. Томаш Араужо, 30. Николас Отаменди, 26. Самуел Дал, 8. Фредрик Аурснес, 18. Леандро Барейро, 25. Джанлука Престиани, 27. Рафа Силва, 21. Андреас Шелдерюп, 14. Евангелос Павлидис

Старши треньор: Жозе Моуриньо



Реал Мадрид: 1. Тибо Куртоа, 12. Трент Александър-Арнолд, 22. Антонио Рюдигер, 24. Дийн Хаусен, 18. Алваро Карерас, 8. Федерико Валверде, 14. Орелиан Чуамени, 6. Едуардо Камавинга, 15. Арда Гюлер, 10. Килиан Мбапе, 7. Винисиус Жунио

Старши треньор: Алваро Арбелоа



НАЧАЛО: 17 февруари 2026 г. (вторник) | 22:00 часа

СТАДИОН: "Луж", Лисабон (Португалия)

ГЛАВЕН СЪДИЯ: Франсоа Летексие