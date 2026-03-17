Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Пари Сен Жермен
  3. Съставите на Челси и Пари Сен Жермен

  • 17 март 2026 | 21:04
  • 492
  • 0
Съставите на Челси и Пари Сен Жермен

Челси приема европейския шампион Пари Сен Жермен в реванш от осминафиналите на Шампионската лига. Французите спечелиха първия мач с 5:2, след като отбелязаха три гола в последните 20 минути на двубоя. Двата отбора се срещнаха миналото лято на финала на Световното клубно първенство. Тогава лондончани спечелиха с 3:0. Челси е спечелил последните си пет мача в турнира на "Стамфорд Бридж".

Лиъм Росиниър е направил четири промени от двубоя срещу Нюкасъл в събота, който бе загубен от "сините" с 0:1. Джарел Хато и Мамаду Сар са титуляри в защита на мястото на Уесли Фофана и Мало Густо, който пропуска мача поради заболяване. Андрей Сантос влиза на мястото на контузения Рийс Джеймс, а Педро Нето е титуляр за сметка на Алехандро Гарначо.

Хвича Кварацхелия е титуляр, заменяйки Дезире Дуе, а това е единствената промяна на Луис Енрике в сравнение с първия мач. Тогава грузинецът влезе като резерва и отбеляза два гола в края.

Следвай ни:

Снимки: Imago

