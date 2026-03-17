Съотборник на Илия Груев се надява да бъде част от състава на Англия на Мондиал 2026

Нападателят Доминик Калвърт-Люин, който е съотборник на българина Илия Груев в Лийдс, вярва, че може да бъде заместник на Хари Кейн в националния отбор по футбол на Англия за Световното първенство това лято, но призна, че основната цел пред него е да запази мястото на тима си във Висшата лига. Селекционерът на „Трите лъва“ Томас Тухел ще обяви състава си за предстоящите приятелски мачове срещу Уругвай и Япония на 27 и 31 март, а Калвърт-Люин е сред потенциалните избраници на германеца. 28-годишният нападател е най-резултатният англичанин във Висшата лига с 10 гола, наравно с Дани Уелбек от Брайтън.

„Трябва да сме реалисти. Хари Кейн е един от най-добрите нападатели, ако не и най-добрият централен нападател в света в момента, а и е капитан на Англия. Така че да го замениш на тази позиция е изключително тежка задача. Може да се каже, че му бях заместник на Европейското първенство през 2021 година, така че знам какво е да си в тази позиция“, обясни Доминик Калвърт-Люин пред ESPN. Калвърт-Люин има 4 попадения в 11-те си мача за „Трите лъва“, а последното му участие с националната фланелка дойде през юли 2021-ва, когато Англия победи Украйна с 4:0 на четвъртфиналите на Евро 2020.



„Трябва да си психически издръжлив и готов по всяко време, за да може ако си повикан, да си готов да отидеш. Тогава бях малко по-млад и имаше трудни моменти по време на онзи турнир, в които си мислех, че можеха да ме пуснат на терена, а аз исках да вляза, за да направя разликата. Това не се случи толкова, колкото исках, но гледайки назад сега, трябва да си благодарен за това, което ти предстои. Със сегашния си опит вече знам за каква роля се боря. Знам каква е и я приемам“, заяви той.

Англичанинът призна, че все още не е водил разговор с Томас Тухел, но се стреми към позитивен завършек на сезона с Лийдс, който се намира на 15-ото място в класирането и на 3 точки над зоната на изпадащите. „Трудно е да гледам към Световното първенство, когато пред мен стои целта с Лийдс да останем във Висшата лига. Това беше основната ми цел в началото на сезона. Знам, че да представлявам държавата си е резултат от добрата форма и головете. Това се изисква, за да постигнем целите си на клубно ниво. Разбира се, че откакто бях дете мечтая да играя на Световно първенство, както е за всеки млад играч“, каза още Калвърт-Люин. Англия започва участието си на Световното първенство в Северна Америка на 17 юни срещу Хърватия, а останалите отбори в група L са Гана и Панама.