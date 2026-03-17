ФИФА на този етап няма намерение да премести мачовете на Иран в Мексико

Световната футболна федерация (ФИФА) не е склонна да премести в Мексико мачове на националния отбор на Иран от световното първенство по футбол и ще запази оригиналната си програма, съобщава The Athletic.

Президентът на Иранската футболна федерация Мехди Тадж съобщи, че се водят преговори с ФИФА за това двубоите на персите на Мондиала да се изместят от САЩ в Мексико от съображения за сигурност. Иран е в състояние на военен конфликт с Израел и САЩ от края на февруари, когато двете страни нанесоха ракетни удари по Техеран, при които бе ликвидиран върховният лидер Али Хаменей.

Update: FIFA indicated in a statement to The Athletic it has no intention of changing the schedule.



A FIFA spokesperson said: “FIFA is in regular contact with all participating member associations, including IR Iran, to discuss planning for the FIFA World Cup 2026. FIFA is… https://t.co/VsjcUydPEU pic.twitter.com/hlpSKxELOA — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) March 17, 2026

"ФИФА е в регулярен контакт с представителите на всички национални асоциации, включително и Иран, за да планира подготовката за Мондиал 2026. Затова и ФИФА очаква всички мачове да се изиграят според програмата, обявена на 6 декември 2026 година", каза обаче говорител на ФИФА, цитиран от The Athletic.

Иран е в група "G" на световното първенство заедно с отборите на Белгия, Нова Зеландия и Египет. Персите трябва да изиграят и трите си мача от групата на територията на САЩ, като първият им двубой с Нова Зеландия е на 15 юни в Лос Анджелис. Ако Иран завърши втори в групата си, а тимът на САЩ е втори в своята, двата отбора ще играят един срещу в 1/16-финалите.

От Иран потвърдиха, че вече преговарят с ФИФА за преместване на мачовете им от Световното

Президентът на САЩ Доналд Тръмп вече обяви, че националният отбор на Иран е добре дошъл на световното първенство това лято, но няма как да гарантира сигурността му.

Все още има голяма вероятност и Иран да откаже участие на световното първенство, особено ако мачовете на страната останат в САЩ. Мондиалът, чийто домакини са САЩ, Мексико и Канада, ще се проведе между 11 юни и 19 юли.