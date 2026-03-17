ФИФА на този етап няма намерение да премести мачовете на Иран в Мексико

Световната футболна федерация (ФИФА) не е склонна да премести в Мексико мачове на националния отбор на Иран от световното първенство по футбол и ще запази оригиналната си програма, съобщава The Athletic.

Президентът на Иранската футболна федерация Мехди Тадж съобщи, че се водят преговори с ФИФА за това двубоите на персите на Мондиала да се изместят от САЩ в Мексико от съображения за сигурност. Иран е в състояние на военен конфликт с Израел и САЩ от края на февруари, когато двете страни нанесоха ракетни удари по Техеран, при които бе ликвидиран върховният лидер Али Хаменей.

"ФИФА е в регулярен контакт с представителите на всички национални асоциации, включително и Иран, за да планира подготовката за Мондиал 2026. Затова и ФИФА очаква всички мачове да се изиграят според програмата, обявена на 6 декември 2026 година", каза обаче говорител на ФИФА, цитиран от The Athletic.

Иран е в група "G" на световното първенство заедно с отборите на Белгия, Нова Зеландия и Египет. Персите трябва да изиграят и трите си мача от групата на територията на САЩ, като първият им двубой с Нова Зеландия е на 15 юни в Лос Анджелис. Ако Иран завърши втори в групата си, а тимът на САЩ е втори в своята, двата отбора ще играят един срещу в 1/16-финалите.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп вече обяви, че националният отбор на Иран е добре дошъл на световното първенство това лято, но няма как да гарантира сигурността му.

Все още има голяма вероятност и Иран да откаже участие на световното първенство, особено ако мачовете на страната останат в САЩ. Мондиалът, чийто домакини са САЩ, Мексико и Канада, ще се проведе между 11 юни и 19 юли.

Неймар с мигновена реакция на новината, че не е повикан за Бразилия

Може ли Челси да повтори финала от Мондиала срещу ПСЖ?

Има ли обратен път за Сити, или Реал ще ликува на "Етихад"?

Арсенал и Байер решават всичко днес

Има ли воля Спортинг за велик обрат, или мечтите на Бодьо ще се превърнат в реалност?

Давид Силва назова какво му трябва на Манчестър Сити в реванша

"Епизод V" на "Огоста": Орела обяви целта пред Монтана

БФС одруса здраво ЦСКА заради расизъм

Очаквайте на живо: Апоел срещу Париж в София

Има ли обратен път за Сити, или Реал ще ликува на "Етихад"?

Може ли Челси да повтори финала от Мондиала срещу ПСЖ?

Арсенал и Байер решават всичко днес

