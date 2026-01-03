Популярни
Стилиян Петров се сбогува емоционално с Димитър Пенев

  • 3 яну 2026 | 14:09
Рекордьорът по мачове за националния отбор на България Стилиян Петров се сбогува емоционално с великия Димитър Пенев, който напусна този свят на 80-годишна възраст. Петров му благодари за всичко, което е направил за родния футбол. Както е известно, под ръководството на Стратега от Мировяне "лъвовете" стигат до четвъртото място на Мондиал '94 в САЩ.

"Почивай в мир, тренер

С непоколебимата си вяра, напътствията и рядката си способност да виждаш потенциал, Димитър Пенев се превърна в солидната опора зад невероятното пътуване на много от нас по пътя към това да станем лидери и футболисти от най-висока класа.

Чрез своята харизма ти ни научи, че вярата в другите може да предизвика изключителни трансформации. Ти създаде среда, в която увереността винаги процъфтяваше. Много от нас постигнаха впечатляващо развитие и отлични успехи в България и по света, вдъхновявайки не само нас, но и цялата нация.

Благодарим ти, тренер, за дълбокото и трайно влияние върху българския футбол.

Поклон!", написа Стилиян Петров.

