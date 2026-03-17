Съставите на Арсенал и Байер (Леверкузен)

Арсенал и Байер (Леверкузен) излизат в може би най-заплетения 1/8-финален реванш от Шампионската лига днес.

Това бе единствената двойка от отборите, играещи в днешния 17-и март (вторник), които миналата седмица направиха равенство 1:1 и сега ще трябва да решат всичко в ответния сблъсък в Северен Лондон.

🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 White in at right-back

🇧🇪 Trossard returns to the XI

🇸🇪 Gyokeres up top



Let's lead from the front, Gunners 👊 — Arsenal (@Arsenal) March 17, 2026

АРСЕНАЛ - БАЙЕР (ЛЕВЕРКУЗЕН) (1:1 в общия резултат)



Шампионска лига, 1/8-финал, реванш (1:1 в първия мач)



СТАРТОВИТЕ СЪСТАВИ



АРСЕНАЛ: 1. Давид Рая, 4. Бен Уайт, 2. Уилям Салиба, 6. Габриел Магаляеш, 5. Пиеро Инкапие, 36. Мартин Субименди, 41. Деклан Райс, 7. Букайо Сака, 10. Еберичи Езе, 19. Леандро Тросар, 14. Виктор Гьокереш

МЕНИДЖЪР: Микел Артета



БАЙЕР (ЛЕВЕРКУЗЕН): 28. Янис Бласвих, 4. Джаръл Куанса, 8. Роберт Андрих, 12. Едмонд Тапсоба, 19. Ернест Поку, 25. Есекил Паласиос, 24. Алейш Гарсия, 20. Алехандро Грималдо, 11. Мартен Терие, 30. Ибрахим Маза, 35. Кристиан Кофане

СТАРШИ ТРЕНЬОР: Каспер Юлманд



НАЧАЛО: 17 март 2026 г. (вторник) | 22:00 часа

СТАДИОН: "Емиратс", Лондон (Англия)

ГЛАВЕН СЪДИЯ: Дани Макели (Нидерландия)