  • 17 март 2026 | 21:06
Съставите на Арсенал и Байер (Леверкузен)

Арсенал и Байер (Леверкузен) излизат в може би най-заплетения 1/8-финален реванш от Шампионската лига днес.

Това бе единствената двойка от отборите, играещи в днешния 17-и март (вторник), които миналата седмица направиха равенство 1:1 и сега ще трябва да решат всичко в ответния сблъсък в Северен Лондон.

Късна дузпа на Хавертц измъкна слаб Арсенал в Леверкузен

АРСЕНАЛ - БАЙЕР (ЛЕВЕРКУЗЕН) (1:1 в общия резултат)

Шампионска лига, 1/8-финал, реванш (1:1 в първия мач)

СТАРТОВИТЕ СЪСТАВИ

АРСЕНАЛ: 1. Давид Рая, 4. Бен Уайт, 2. Уилям Салиба, 6. Габриел Магаляеш, 5. Пиеро Инкапие, 36. Мартин Субименди, 41. Деклан Райс, 7. Букайо Сака, 10. Еберичи Езе, 19. Леандро Тросар, 14. Виктор Гьокереш
МЕНИДЖЪР: Микел Артета

БАЙЕР (ЛЕВЕРКУЗЕН): 28. Янис Бласвих, 4. Джаръл Куанса, 8. Роберт Андрих, 12. Едмонд Тапсоба, 19. Ернест Поку, 25. Есекил Паласиос, 24. Алейш Гарсия, 20. Алехандро Грималдо, 11. Мартен Терие, 30. Ибрахим Маза, 35. Кристиан Кофане
СТАРШИ ТРЕНЬОР: Каспер Юлманд

НАЧАЛО: 17 март 2026 г. (вторник) | 22:00 часа
СТАДИОН: "Емиратс", Лондон (Англия)
ГЛАВЕН СЪДИЯ: Дани Макели (Нидерландия)

Милан е готов да се раздели с Леао

ФИФА на този етап няма намерение да премести мачовете на Иран в Мексико

Независимият панел се произнесе: Брайтън е трябвало да получи дузпа в мача с Арсенал

Ще можем да гледаме част от мачовете от Мондиал 2026 в Youtube

Кубарси: На всяка цена трябва да продължим напред

Съотборник на Илия Груев се надява да бъде част от състава на Англия на Мондиал 2026

Локо (Сф) сгази Септември

Евролигата се завърна в София с обрат и победа на Апоел

Съставите на Манчестър Сити и Реал Мадрид

Съставите на Челси и Пари Сен Жермен

Малко не стигна на България срещу Черна гора в последния мач от първата фаза на евроквалификациите

