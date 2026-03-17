Независимият панел се произнесе: Брайтън е трябвало да получи дузпа в мача с Арсенал

Отборът на Брайтън е трябвало да получи дузпа при загубата от Арсенал на 4 март в 29-ия кръг на Висшата лига. Това прецени независим панел (KMI), който анализира всички спорни съдийски решение в английското първенство. В този мач е имало нарушение на Габриел Мартинели, който е задържал Матс Вийфер от съперника.

В крайна сметка Арсенал се наложи с попадение на Букайо Сака в деветата минута. Във въпросната ситуацията съдията Крис Кавана не отсъди нарушение, а реферът на ВАР Майкъл Салисбъри е преценил, че "няма очевидна грешка", за да извика арбитър да прегледа ситуацията. Това е трета дузпа срещу Арсенал в последно време, която не е отсъдена.

В мача с Челси същият панел прецени, че е трябвало да бъде отсъдено нарушение срещу "артилеристите" за игра с ръка на Деклан Райс в наказателното поле. Тимът на Артета спечели срещата с 2:1. Същото се отнася и за победата на тима от северен Лондон срещу Евертън през декември (1:0), когато Уилям Салиба фаулира Тиерно Бари в наказателното поле.

Brighton 0-1 Arsenal

😳Someone please explain to me how thee hell this wasn’t a penalty,😱 abi when it comes to Arsenal wrestling 🤼 is allowed in football ⚽️? pic.twitter.com/x3zLv9uKpZ — Jollyxam 🇳🇬 🔀🇮🇹 (@jollyxam) March 5, 2026

