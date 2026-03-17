Ще можем да гледаме част от мачовете от Мондиал 2026 в Youtube

Международната футболна централа (ФИФА) и платформата за споделяне на видеосъдържание YouTube сключиха стратегическо партньорство за предстоящото Световно първенство в САЩ, Канада и Мексико през лятото. Така YouTube се превръща в официална „предпочитана платформа“ за турнира, който ще се проведе през юни и юли, а традиционните телевизионни партньори ще имат право да излъчват първите 10 минути от мачовете и някои пълни срещи в каналите си в социалната мрежа.



„Тази колаборация с YouTube заздравява нашия стремеж да максимизираме въздействието на турнира във вечно развиващата се медийна среда, предлагайки на феновете по света лесен достъп до завладяващо изживяване на най-голямото спортно събитие в историята“, заяви генералният секретар на ФИФА Матиас Графстрьом, цитиран от ДПА.

По-рано през годината световната футболна централа сключи подобно партньорство и с услугата за споделяне на кратки видеоклипове TikTok, която беше обявена като първата „предпочитана платформа“ за Мондиал 2026. ФИФА също така планира да отключи съдържание от дигиталния си архив и да го публикува в официалния си канал в YouTube, включително пълни записи на исторически мачове. Световното първенство в Северна Америка започва на 11 юни с откриващ двубой между Мексико и Република Южна Африка.