Кубарси: На всяка цена трябва да продължим напред

Защитникът на Барселона Пау Кубарси е убеден, че тимът ще успее да преодолее 1/8-финалите на Шампионската лига. Утре каталунците приемат Нюкасъл в реванш на “Спотифай Камп Ноу” след равенство 1:1 в първата среща.

“Това е много важен мач. На всяка цена трябва да продължим напред. Играем реванша у дома след един добър резултат и с помощта на всички фенове ще се опитаме да преодолеем този кръг. Интензитетът, който Нюкасъл показаха на свой терен, беше впечатляващ. Вече го знаехме, защото играхме там и в основната фаза. На нас ни липсваше повече ритъм, но вкъщи ще бъде различно. Нюкасъл имат големи играчи. Антъни Гордън със сигурност ще бъде готов, но ние не се фокусираме върху съперниците, които със сигурност ще бъдат на ниво. Трябва да се концентрираме върху нас самите. Кои нападатели ме затрудняват най-много? Във всеки мач от Шампионската лига играят най-добрите и срещаш футболисти от високо ниво. Аз гледам самия себе си и как мога да бъда в най-добрата възможна форма.

❝ We’ve been able to recharge our batteries. We’re coming in with a good run of results and performances. We’ll go all out against Newcastle. ❞



Успяхме да презаредим батериите си и се намираме в добра форма. Когато играеш на всеки три дни, нямаш много време, но трябва да намериш моменти за психическа подготовка. Утре ще се раздадем напълно, както винаги. Променихме няколко неща в защита, но сега сме на високо ниво. Всеки наличен играч е на невероятно ниво и това помага на отбора. Ако се доверим на философията на треньорския щаб, ще се получи добре. Много сме доволни от втория престой на Жоао Кансело в тима. Когато пристигна първия път, той ми помогна да се интегрирам в съблекалнята. Много е добре, че имаме поливалентен играч, който може да ни помага. Той също е фен на отбора и е развълнуван.

❝ We’re young and don’t have much experience, but we want to give everything we’ve got, just like we always do. ❞



Ние сме млад състав и нямаме много опит, но имаме желанието да оставим сърцето си за този клуб. Правили сме го в юношеските състави, където сме играли срещу големи съперници. На каквато и възраст да си, можеш да дадеш скоя максимум. Най-важен не е опитът, а как се фокусираш върху мача и как влизаш в него. Това е една елиминация и въпреки че миналата година играхме полуфинал, не означава, че сега ще спечелим. Жерард Мартин прави страхотен сезон, като играе повече като централен бранител и се чувства комфортно. Както той, така и Роналд Араухо, Ерик Гарсия и Андреас Кристенсен могат да играят по най-добрия начин”, коментира Кубарси на днешната си пресконференция.

Следвай ни:

Снимки: Imago