Милан е готов да се раздели с Леао

В Милан са решили, че биха продали нападателя Рафаел Леао през лятото, твърди "Гадзета дело спорт". Според информацията ръководството е склонно да се раздели с 26-годишния португалец след последните изяви на играча в мачовете от Серия "А" и „росонерите“ вече са отворени за оферти за него.
Клаузата за освобождаване на играча е 170 милиона евро, но клубът е наясно, че никой няма да плати тази сума. Затова Милан е готов да разгледа предложения, започващи от 80 милиона евро. Последната капка за ръководството на клуба беше инцидент срещу Лацио, когато старши треньорът Масимилиано Алегри замени Леао в 66-ата минута. Играчът реагира емоционално, блъскайки съотборниците си, които се опитваха да го успокоят. Недоволството му продължило и в съблекалнята, където обвинил Кристиан Пулишич за две пропилени възможности, като се е наложило Алегри да се намеси. Леао е изиграл 24 мача за Милан този сезон, отбелязвайки 10 гола и давайки три асистенции. Договорът му с клуба е до 2028 г.
Ако се стигне до негова продажба, възможен негов заместник е Антонио Нуса от РБ Лайпциг, чиято цена е около 35 млн. евро.
Снимки: Gettyimages