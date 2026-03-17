Популярни
»
Вход / Регистрирай се
Милан е готов да се раздели с Леао

  • 17 март 2026 | 16:28
  • 275
  • 0

В Милан са решили, че биха продали нападателя Рафаел Леао през лятото, твърди "Гадзета дело спорт". Според информацията ръководството е склонно да се раздели с 26-годишния португалец след последните изяви на играча в мачовете от Серия "А" и „росонерите“ вече са отворени за оферти за него.

Клаузата за освобождаване на играча е 170 милиона евро, но клубът е наясно, че никой няма да плати тази сума. Затова Милан е готов да разгледа предложения, започващи от 80 милиона евро. Последната капка за ръководството на клуба беше инцидент срещу Лацио, когато старши треньорът Масимилиано Алегри замени Леао в 66-ата минута. Играчът реагира емоционално, блъскайки съотборниците си, които се опитваха да го успокоят. Недоволството му продължило и в съблекалнята, където обвинил Кристиан Пулишич за две пропилени възможности, като се е наложило Алегри да се намеси. Леао е изиграл 24 мача за Милан този сезон, отбелязвайки 10 гола и давайки три асистенции. Договорът му с клуба е до 2028 г.

Ако се стигне до негова продажба, възможен негов заместник е Антонио Нуса от РБ Лайпциг, чиято цена е около 35 млн. евро.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

