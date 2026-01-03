Левски: Димитър Пенев остави наследство, което надхвърля клубните граници

Левски също почете паметта на великия Димитър Пенев и изказа своите съболезнования към близките и семейството на легендарния треньор, както и специално към ЦСКА. Стратега от Мировяне си отиде от този свят по-рано днес на 80-годишна възраст.

Скръбна вест! Почина великият Димитър Пенев

Ето какво пишат от Левски:

Днес, на 80-годишна възраст, ни напусна легендата на българския футбол Димитър Пенев.

ПФК „Левски“ изказва своите искрени съболезнования на семейството и близките му, както и на ПФК „ЦСКА“ и цялата футболна общност.

Димитър Пенев остава една от най-значимите фигури в историята на българския футбол – както като футболист, така и като треньор. Под негово ръководство през 1994 година България постига най-големия си успех на световната сцена – четвърто място на Световното първенство в САЩ.

Двукратен носител на приза „Футболист №1 на България“, с 90 мача за националния отбор, а през 1996 година е обявен и за „Треньор №1 на България за ХХ век“.

Димитър Пенев остави наследство, което надхвърля клубните граници. Поклон пред паметта му!