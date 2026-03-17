  3. Съставите на Манчестър Сити и Реал Мадрид

Съставите на Манчестър Сити и Реал Мадрид

Съставите на Манчестър Сити и Реал Мадрид

Тази вечер Манчестър Сити посреща Реал Мадрид в мач-реванш от 1/8-финалите на Шампионската лига. Домакините на "Емиратс" са изправени пред доста тежка задача да търсят обрат след загубата с 0:3 в първия сблъсък. В този турнир обаче сме виждали какви ли не неща, така че всичко е възможно.

Пеп Гуардиола е избрал да започне този мач с Ерлинг Холанд, Раян Шерки и Жереми Доку в предни позиции. Триото в халфовата линия ще е съставено от Бернардо Силва, Родри и Тижани Райндерс.

Алваро Арбелоа пък залага на Винисиус Жуниор, Браим Диас и Арда Гюлер в атака. В средата на терена пък ще действат Орелиен Чуамени, Тиаго Питарх и Федерико Валверде.

МАН СИТИ: Донарума, Нунеш, Хусанов, Диаш, Аит-Нури, Родри, Бернардо, Райндерс, Шерки, Доку, Холанд

РЕАЛ: Куртоа, Арнолд, Хаусен, Рюдигер, Гарсия, Чуамени, Питарх, Валверде, Гюлер, Диаш, Винисиус

Милан е готов да се раздели с Леао

Милан е готов да се раздели с Леао

ФИФА на този етап няма намерение да премести мачовете на Иран в Мексико

Независимият панел се произнесе: Брайтън е трябвало да получи дузпа в мача с Арсенал

Ще можем да гледаме част от мачовете от Мондиал 2026 в Youtube

Кубарси: На всяка цена трябва да продължим напред

Съотборник на Илия Груев се надява да бъде част от състава на Англия на Мондиал 2026

Локо (Сф) сгази Септември

Локо (Сф) сгази Септември

Евролигата се завърна в София с обрат и победа на Апоел

Съставите на Арсенал и Байер (Леверкузен)

Съставите на Челси и Пари Сен Жермен

Малко не стигна на България срещу Черна гора в последния мач от първата фаза на евроквалификациите

