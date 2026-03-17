Съставите на Манчестър Сити и Реал Мадрид

Тази вечер Манчестър Сити посреща Реал Мадрид в мач-реванш от 1/8-финалите на Шампионската лига. Домакините на "Емиратс" са изправени пред доста тежка задача да търсят обрат след загубата с 0:3 в първия сблъсък. В този турнир обаче сме виждали какви ли не неща, така че всичко е възможно.
Пеп Гуардиола е избрал да започне този мач с Ерлинг Холанд, Раян Шерки и Жереми Доку в предни позиции. Триото в халфовата линия ще е съставено от Бернардо Силва, Родри и Тижани Райндерс.
Алваро Арбелоа пък залага на Винисиус Жуниор, Браим Диас и Арда Гюлер в атака. В средата на терена пък ще действат Орелиен Чуамени, Тиаго Питарх и Федерико Валверде.
МАН СИТИ: Донарума, Нунеш, Хусанов, Диаш, Аит-Нури, Родри, Бернардо, Райндерс, Шерки, Доку, Холанд
РЕАЛ: Куртоа, Арнолд, Хаусен, Рюдигер, Гарсия, Чуамени, Питарх, Валверде, Гюлер, Диаш, Винисиус