Христо Стоичков скърби за Димитър Пенев

Христо Стоичков използва социалните мрежи, за да се сбогува с легендарния Димитър Пенев, който си отиде от този свят на 80-годишна възраст. Камата става голмайстор на Световното първенство в САЩ през 1994 г., когато треньор №1 на България за XX век извежда националния ни отбор до бронзовите медали.

Скръбна вест! Почина великият Димитър Пенев

"Великан! Най-великият! Патриархът на футбола ни! Човекът, който ни направи четвърти в света! Човекът, който изгради десетки от нас като личности и спортисти! Почивай в мир, Старши! Никога няма да бъдеш забравен!"