Поредният кръг в Премиър лийг предложи от всичко – червени картони, изненади, индивидуална класа и рекорди

13-ият кръг в Премиър лийг предложи на футболните фенове от всичко - червени картони, изненадващи резултати, неочаквани обрати, много индивидуална класа и регистрирани рекорди. Започваме хронологично с провеждането на срещите от първата - новакът Съндърланд показа дух, характер и ярост. Изоставаше с 0:2 рано в мача, но направи грандиозен обрат и спечели с 3:2. Със сигурносст една от най-емоционалните и зрелищни срещи в кръга.

Съндърланд започва да мечтае след фантастичен обрат

Фил Фодън се превърна в герой за Манчестър Сити при успеха с 3:2 над Лийдс. Мачът ще се запомни и с още две неща. Голямата звезда на "гражданите" Ерлинг Холанд бе напълно обезличен и неутрализиран, а пълен мач за гостите изигра българинът Илия Груев. Сити спечели, но си усложни мача напълно ненужно. Тимът на Гуардиола водеше с два гола, но позволи на Лийдс да се върне в срещата. В крайна сметка Фил Фодън реши всичко в добавеното време, записвайки дубъл. Манчестър Сити остава втори и диша във врата на Арсенал.

Гол в добавеното време донесе труден успех на Ман Сити срещу Груев и компания, българинът с цял мач

Брентфорд – Бърнли 3:1, Игор Тиаго продължава да пише история. Бившият нападател на Лудогорец вкара два гола и постави рекорд – първият играч в историята на Брентфорд, който достига 10 гола за сезона в най-малък брой мачове. Бърнли беше опасен на моменти, но домакините контролираха срещата.

Игор Тиаго не спира да бележи за Брентфорд, "пчеличките" в топ 10 след успех над Бърнли

Нюкасъл изигра най-убедителният мач в кръга и разби Евертън с 4:1 като гост. „Карамелите“, които преди дни победиха Юнайтед на „Олд Трафорд“, този път бяха напълно неузнаваеми. Доминация от началото до края от страна на Нюкасъл.

Нюкасъл се развихри срещу Евертън и постигна първа победа като гост

Фулъм най-после стигна до първата си победа навън през сезона, след като се наложи над Тотнъм с 2:1. "Шпорите", въпреки домакинството и по-добрия старт, отново показа слабости в защита и платиха цената.

Тотнъм продължи да разочарова на своя стадион

Кристъл Палас – Манчестър Юнайтед 1:2, а капитанът на гостите поведе „дяволите“ към успеха. Бруно Фернандеш бе двигателят на Юнайтед. Португалецът асистира и за двата гола на тима и го изведе до победа като гост. Юнайтед показа характер, а Палас се оказа без достатъчно идеи в атака.

Ман Юнайтед осъществи пълен обрат срещу Кристъл Палас в Лондон и отговори на критиките

Ливърпул – Нюкасъл 2:0, най-накрая победа и голямо име на пейката

Ливърпул се завърна към победите и то с доста драматичен акцент – Мохамед Салах беше оставен на пейката за първи път в 53 поредни мача и не игра нито минута. Коди Гакпо асистира за първия гол на Александър Исак, а самият той вкара второто попадение в края. Много важна победа за Арне Слот, след трудния месец неомври.

Слот коментира решението да остави Салах на пейката

Ливърпул понадигна глава, след като Слот взе важни решения, а Исак се отпуши

Нотингам – Брайтън 0:2, рутинна победа за „чайките“. Гостите не срещнаха почти никакви проблеми и записа чиста победа като гост. Тимът контролираше мача и потвърди, че остава сред най-последователните отбори в средата на таблицата.

Брайтън се изкачи до петото място след успех и реванш срещу Нотингам Форест на "Сити Граунд"

Астън Вила грабна важна победа благодарение на точния удар на Бубакар Камара. Мачът срещу Уулвърхамптън бе силово и тактическо надиграване, като „вълците“ трудно намираха решения срещу стабилната отбрана на Вила и отличните изяви под рамката на Емилиано Мартинес.

Астън Вила имаше колебания срещу последния, но все пак постигна пета поредна победа и излезе на третото място

Челси – Арсенал 1:1, "артилеристите" изпуснаха победата, но стават лидери

Арсенал остана начело, но изпусна шанс да си осигури още по-голяма преднина. Челси игра близо час с човек по-малко след директния червен картон на Мойсес Кайседо в 38-ата минута. Въпреки численото преимущество Арсенал така и не успя да пречупи „сините“ и да вземат трите точки. Разочарование за гостите, но все пак преднина от 5 точки пред Сити остава.

Десет от Челси измъкнаха геройско равенство срещу Арсенал