  Поредният кръг в Премиър лийг предложи от всичко – червени картони, изненади, индивидуална класа и рекорди

Поредният кръг в Премиър лийг предложи от всичко – червени картони, изненади, индивидуална класа и рекорди

  • 1 дек 2025 | 12:35
  • 187
  • 0

13-ият кръг в Премиър лийг предложи на футболните фенове от всичко - червени картони, изненадващи резултати, неочаквани обрати, много индивидуална класа и регистрирани рекорди. Започваме хронологично с провеждането на срещите от първата - новакът Съндърланд показа дух, характер и ярост. Изоставаше с 0:2 рано в мача, но направи грандиозен обрат и спечели с 3:2. Със сигурносст една от най-емоционалните и зрелищни срещи в кръга.

Съндърланд започва да мечтае след фантастичен обрат
Съндърланд започва да мечтае след фантастичен обрат

Фил Фодън се превърна в герой за Манчестър Сити при успеха с 3:2 над Лийдс. Мачът ще се запомни и с още две неща. Голямата звезда на "гражданите" Ерлинг Холанд бе напълно обезличен и неутрализиран, а пълен мач за гостите изигра българинът Илия Груев. Сити спечели, но си усложни мача напълно ненужно. Тимът на Гуардиола водеше с два гола, но позволи на Лийдс да се върне в срещата. В крайна сметка Фил Фодън реши всичко в добавеното време, записвайки дубъл. Манчестър Сити остава втори и диша във врата на Арсенал.

Гол в добавеното време донесе труден успех на Ман Сити срещу Груев и компания, българинът с цял мач
Гол в добавеното време донесе труден успех на Ман Сити срещу Груев и компания, българинът с цял мач

БрентфордБърнли 3:1, Игор Тиаго продължава да пише история. Бившият нападател на Лудогорец вкара два гола и постави рекорд – първият играч в историята на Брентфорд, който достига 10 гола за сезона в най-малък брой мачове. Бърнли беше опасен на моменти, но домакините контролираха срещата.

Игор Тиаго не спира да бележи за Брентфорд, "пчеличките" в топ 10 след успех над Бърнли
Игор Тиаго не спира да бележи за Брентфорд, "пчеличките" в топ 10 след успех над Бърнли

Нюкасъл изигра най-убедителният мач в кръга и разби Евертън с 4:1 като гост. „Карамелите“, които преди дни победиха Юнайтед на „Олд Трафорд“, този път бяха напълно неузнаваеми. Доминация от началото до края от страна на Нюкасъл.

Нюкасъл се развихри срещу Евертън и постигна първа победа като гост
Нюкасъл се развихри срещу Евертън и постигна първа победа като гост

Фулъм най-после стигна до първата си победа навън през сезона, след като се наложи над Тотнъм с 2:1. "Шпорите", въпреки домакинството и по-добрия старт, отново показа слабости в защита и платиха цената.

Тотнъм продължи да разочарова на своя стадион
Тотнъм продължи да разочарова на своя стадион

Кристъл ПаласМанчестър Юнайтед 1:2, а капитанът на гостите поведе „дяволите“ към успеха. Бруно Фернандеш бе двигателят на Юнайтед. Португалецът асистира и за двата гола на тима и го изведе до победа като гост. Юнайтед показа характер, а Палас се оказа без достатъчно идеи в атака.

Ман Юнайтед осъществи пълен обрат срещу Кристъл Палас в Лондон и отговори на критиките
Ман Юнайтед осъществи пълен обрат срещу Кристъл Палас в Лондон и отговори на критиките

Ливърпул – Нюкасъл 2:0, най-накрая победа и голямо име на пейката

Ливърпул се завърна към победите и то с доста драматичен акцент – Мохамед Салах беше оставен на пейката за първи път в 53 поредни мача и не игра нито минута. Коди Гакпо асистира за първия гол на Александър Исак, а самият той вкара второто попадение в края. Много важна победа за Арне Слот, след трудния месец неомври.

Слот коментира решението да остави Салах на пейката
Слот коментира решението да остави Салах на пейката
 Ливърпул понадигна глава, след като Слот взе важни решения, а Исак се отпуши
Ливърпул понадигна глава, след като Слот взе важни решения, а Исак се отпуши

НотингамБрайтън 0:2, рутинна победа за „чайките“. Гостите не срещнаха почти никакви проблеми и записа чиста победа като гост. Тимът контролираше мача и потвърди, че остава сред най-последователните отбори в средата на таблицата.

Брайтън се изкачи до петото място след успех и реванш срещу Нотингам Форест на "Сити Граунд"
Брайтън се изкачи до петото място след успех и реванш срещу Нотингам Форест на "Сити Граунд"

Астън Вила грабна важна победа благодарение на точния удар на Бубакар Камара. Мачът срещу Уулвърхамптън бе силово и тактическо надиграване, като „вълците“ трудно намираха решения срещу стабилната отбрана на Вила и отличните изяви под рамката на Емилиано Мартинес.

Астън Вила имаше колебания срещу последния, но все пак постигна пета поредна победа и излезе на третото място
Астън Вила имаше колебания срещу последния, но все пак постигна пета поредна победа и излезе на третото място

ЧелсиАрсенал 1:1, "артилеристите" изпуснаха победата, но стават лидери

Арсенал остана начело, но изпусна шанс да си осигури още по-голяма преднина. Челси игра близо час с човек по-малко след директния червен картон на Мойсес Кайседо в 38-ата минута. Въпреки численото преимущество Арсенал така и не успя да пречупи „сините“ и да вземат трите точки. Разочарование за гостите, но все пак преднина от 5 точки пред Сити остава.

Десет от Челси измъкнаха геройско равенство срещу Арсенал
Десет от Челси измъкнаха геройско равенство срещу Арсенал
