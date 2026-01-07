Популярни
  ЦСКА
  Ботев (Враца) взе футболисти от ЦСКА

Ботев (Враца) взе футболисти от ЦСКА

  • 7 яну 2026 | 18:31
  • 6735
  • 2

Ръководството на Ботев (Враца) обяви два трансфера. В клуба пристигат Мартин Стойчев и Сейни Санянг от ЦСКА.

"Добре дошли, Мартин Стойчев и Сейни Санянг

Мартин Стойчев и Сейни Санянг ще носят фланелката на Ботев Враца в следващите месеци. Двамата пристигат на стадион "Христо Ботев" под наем от ЦСКА.

Мартин Стойчев е десен защитник на 22 години. Той също игра основно в дублиращия тим на ЦСКА през първия полусезон на първенството, като записа и два мача за представителния отбор. Стойчев е юноша на Септември, като игра също така за Арда Кърджали.

Сейни Санянг е ляв бранител на 22 години. Този сезон той изигра 9 мача в Първа лига и 1 мач за Купата на България с един гол с екипа на ЦСКА. Той пристигна в България през 2023 година и изигра над 50 мача с екипа на "червените".

Пожелаваме успех на Стойчев и Санян със зелената фланелка

С Ботевска воля, с Ботевски дух", написаха от клуба.

