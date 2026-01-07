Ботев (Враца) взе футболисти от ЦСКА

Ръководството на Ботев (Враца) обяви два трансфера. В клуба пристигат Мартин Стойчев и Сейни Санянг от ЦСКА.

"Добре дошли, Мартин Стойчев и Сейни Санянг



Мартин Стойчев и Сейни Санянг ще носят фланелката на Ботев Враца в следващите месеци. Двамата пристигат на стадион "Христо Ботев" под наем от ЦСКА.



Мартин Стойчев е десен защитник на 22 години. Той също игра основно в дублиращия тим на ЦСКА през първия полусезон на първенството, като записа и два мача за представителния отбор. Стойчев е юноша на Септември, като игра също така за Арда Кърджали.



Сейни Санянг е ляв бранител на 22 години. Този сезон той изигра 9 мача в Първа лига и 1 мач за Купата на България с един гол с екипа на ЦСКА. Той пристигна в България през 2023 година и изигра над 50 мача с екипа на "червените".



Пожелаваме успех на Стойчев и Санян със зелената фланелка



С Ботевска воля, с Ботевски дух", написаха от клуба.