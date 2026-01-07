Коке: Имаме ясен план за Реал Мадрид

Капитанът на Атлетико Мадрид Коке коментира утрешния двубой от полуфиналите за Суперкупата на Испания срещу Реал Мадрид. По-рано през сезона "дюшекчиите" победиха градския си съперник с 5:2 в Ла Лига и показаха, че знаят как да се противопоставят на тима на Чаби Алонсо.

"Двата отбора се познават добре. Последният мач играхме страхотно срещу тях, но всяко дерби е различно. Много неща могат да се случат: червени картони, контузии. Имаме ясен план за мача. Ще се придържаме към него", сподели Коке.

🎙️ "Siempre es especial jugar un derbi y siempre es especial jugar una semifinal. Nunca sabes cuándo vas a volver a disputar una".



➡️ "Mi mayor motivación es estar lo mejor posible mentalmente para ayudar al equipo".



🗣️ Koke, jugador del @Atleti.#superSupercopa pic.twitter.com/m8b07Dxtph — RFEF (@rfef) January 7, 2026

Относно отсъствието на Килиан Мбапе, той заяви: "Знаем нивото му, той е един от най-добрите в света. Утре, след мача, ще ви кажа дали се е отразило отсъствието му".