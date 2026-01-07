Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Атлетико Мадрид
  3. Коке: Имаме ясен план за Реал Мадрид

Коке: Имаме ясен план за Реал Мадрид

  • 7 яну 2026 | 19:04
  • 302
  • 0
Коке: Имаме ясен план за Реал Мадрид

Капитанът на Атлетико Мадрид Коке коментира утрешния двубой от полуфиналите за Суперкупата на Испания срещу Реал Мадрид. По-рано през сезона "дюшекчиите" победиха градския си съперник с 5:2 в Ла Лига и показаха, че знаят как да се противопоставят на тима на Чаби Алонсо.

"Двата отбора се познават добре. Последният мач играхме страхотно срещу тях, но всяко дерби е различно. Много неща могат да се случат: червени картони, контузии. Имаме ясен план за мача. Ще се придържаме към него", сподели Коке.

Относно отсъствието на Килиан Мбапе, той заяви: "Знаем нивото му, той е един от най-добрите в света. Утре, след мача, ще ви кажа дали се е отразило отсъствието му".

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Коби Мейну поднови тренировки с Манчестър Юнайтед

Коби Мейну поднови тренировки с Манчестър Юнайтед

  • 7 яну 2026 | 13:40
  • 1708
  • 2
Страсбург отново назначи англичанин за свой треньор

Страсбург отново назначи англичанин за свой треньор

  • 7 яну 2026 | 12:50
  • 1629
  • 0
Лондонската вечер на “Емиратс” може да ви донесе 65-инчов 4K Ultra HD телевизор

Лондонската вечер на “Емиратс” може да ви донесе 65-инчов 4K Ultra HD телевизор

  • 7 яну 2026 | 12:43
  • 3583
  • 2
Слот все още не знае дали ще може да използва Екитике срещу Арсенал, обясни защо мачът на “Емиратс” е толкова важен

Слот все още не знае дали ще може да използва Екитике срещу Арсенал, обясни защо мачът на “Емиратс” е толкова важен

  • 7 яну 2026 | 12:31
  • 11110
  • 9
Мануел Нойер трябва да се завърне за Германия на Световното първенство, смята Матиас Замер

Мануел Нойер трябва да се завърне за Германия на Световното първенство, смята Матиас Замер

  • 7 яну 2026 | 11:57
  • 958
  • 1
Манчестър Юнайтед получи отказ от първото голямо име, Солскяер може да подпише в петък

Манчестър Юнайтед получи отказ от първото голямо име, Солскяер може да подпише в петък

  • 7 яну 2026 | 11:43
  • 38804
  • 18
Виж всички

Водещи Новини

Боби е със стабилни жизнени показатели, но не е комуникативен, сподели човек от "Национали 94"

Боби е със стабилни жизнени показатели, но не е комуникативен, сподели човек от "Национали 94"

  • 7 яну 2026 | 18:20
  • 11755
  • 15
Мощно стягане на редиците в Лудогорец: голмайстор се завръща за година

Мощно стягане на редиците в Лудогорец: голмайстор се завръща за година

  • 7 яну 2026 | 15:30
  • 24521
  • 24
Ботев (Враца) взе футболисти от ЦСКА

Ботев (Враца) взе футболисти от ЦСКА

  • 7 яну 2026 | 18:31
  • 6808
  • 3
Славия обяви първото си зимно попълнение

Славия обяви първото си зимно попълнение

  • 7 яну 2026 | 18:42
  • 4804
  • 0
Отказал да играе за България ще бъде новият нападател на Лацио

Отказал да играе за България ще бъде новият нападател на Лацио

  • 7 яну 2026 | 17:57
  • 12618
  • 4
Манчестър Юнайтед получи отказ от първото голямо име, Солскяер може да подпише в петък

Манчестър Юнайтед получи отказ от първото голямо име, Солскяер може да подпише в петък

  • 7 яну 2026 | 11:43
  • 38804
  • 18