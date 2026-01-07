Популярни
Парма - Интер (съставите)

  • 7 яну 2026 | 21:52
  • 301
  • 0
Парма - Интер (съставите)

Парма приема Интер в мач от междинния 19-и кръг на италианската Серия А.

Интер продължава да води в битката за Скудетото с едни гърди пред преките си конкуренти. Въпреки това битката на върха на Ботуша е свирепа и само три точки разделят "нерадзурите" от 5-ия Рома. Непосредствено преди мача на Миланци шампионът Наполи е домакин на борещия се за оцеляване Верона и е много вероятно да има разместване на лидерската позиция за няколко часа.

Мачът между Наполи и Верона засяга пряко и отборът на Парма, който също е въвлечен в битката за оцеляване. Всеки различен резултат от загуба за тима от града на Ромео и Жулиета ще притисне сериозно момчетата от Емилия-Романа в борбата на дъното.

ПАРМА - ИНТЕР

Серия А, XIX кръг

СТАРТОВИТЕ СЪСТАВИ

Парма: 40. Едоардо Корви, 27. Саша Бричги, 15. Енрико Дел Прато, 39. Алесандро Чиркати, 14. Емануеле Валери, 16. Мандела Кейта, 10. Адриан Бернабе, 22. Оливер Сьоренсен, 21. Гаетано Ористанио, 9. Матео Пелегрино, 17. Якоб Ондрейка
Старши треньор: Карлос Куеста

Интер: 1. Ян Зомер, 31. Ян Бисек, 25. Мануел Аканжи, 30. Карлос Аугусто, 11. Луиш Енрике, 8. Петър Сучич, 20. Хакан Чалханоолу, 22. Хенрих Мхитарян, 32. Федерико Димарко, 94. Франческо Пио Еспозито, 10. Лаутаро Мартинес
Старши треньор: Кристиан Киву

НАЧАЛО: 7 януари 2025 г. (сряда) | 21:45 часа
СТАДИОН: "Енио Тардини", Парма
ГЛАВЕН СЪДИЯ: Андреа Коломбо

