Колумбийски талант пристигна в Англия, за да подпише с Манчестър Юнайтед

В ход, насочен към бъдещето, Манчестър Юнайтед вече си е осигурил подписа на Кристиан Ороско, 17-годишния колумбийски дефанзивен халф, който играе за Форталеза. Младият футболист, към когото Ливърпул също е проявил интерес, ще се присъедини към отбора от Манчестър следващото лято, веднага щом навърши пълнолетие.

Очаква се трансферната сума да не надвишава един милион евро. Ороско вече е пристигнал Манчестър за необходимите медицински прегледи и подписване на тригодишен договор, като годишното му възнаграждение няма да надвишава 100 000 евро.

Полузащитникът изведе с капитанската лента Колумбия до финала на шампионата на Южна Америка до 17 години през април.

🚨🇨🇴 EXCLUSIVE: Cristian Orozco, on his way to England as he’s signing at Manchester United.



$1m deal sealed with Fortaleza for the Colombian midfielder.



He’s now travelling to Manchester with Lead Scout Giuseppe Antonaccio. ✈️ pic.twitter.com/KDFRmXZKHj — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 29, 2025