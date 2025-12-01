Колумбийски талант пристигна в Англия, за да подпише с Манчестър Юнайтед

В ход, насочен към бъдещето, Манчестър Юнайтед вече си е осигурил подписа на Кристиан Ороско, 17-годишния колумбийски дефанзивен халф, който играе за Форталеза. Младият футболист, към когото Ливърпул също е проявил интерес, ще се присъедини към отбора от Манчестър следващото лято, веднага щом навърши пълнолетие.
Очаква се трансферната сума да не надвишава един милион евро. Ороско вече е пристигнал Манчестър за необходимите медицински прегледи и подписване на тригодишен договор, като годишното му възнаграждение няма да надвишава 100 000 евро.
Полузащитникът изведе с капитанската лента Колумбия до финала на шампионата на Южна Америка до 17 години през април.