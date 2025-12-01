Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Юнайтед
  Колумбийски талант пристигна в Англия, за да подпише с Манчестър Юнайтед

Колумбийски талант пристигна в Англия, за да подпише с Манчестър Юнайтед

  • 1 дек 2025 | 11:26
  • 199
  • 0
Колумбийски талант пристигна в Англия, за да подпише с Манчестър Юнайтед

В ход, насочен към бъдещето, Манчестър Юнайтед вече си е осигурил подписа на Кристиан Ороско, 17-годишния колумбийски дефанзивен халф, който играе за Форталеза. Младият футболист, към когото Ливърпул също е проявил интерес, ще се присъедини към отбора от Манчестър следващото лято, веднага щом навърши пълнолетие.

Очаква се трансферната сума да не надвишава един милион евро. Ороско вече е пристигнал Манчестър за необходимите медицински прегледи и подписване на тригодишен договор, като годишното му възнаграждение няма да надвишава 100 000 евро.

Полузащитникът изведе с капитанската лента Колумбия до финала на шампионата на Южна Америка до 17 години през април.

