Ман Сити 2:0 Лийдс, Гвардиол заби втори гол

Манчестър Сити и Лийдс играят при 2:0 в мач от 13-ия кръг на Премиър лийг. Фил Фоудън откри резултата веднага след началния съдийски сигнал.

Срещата започна вихрено за домакините, които разиграха отлично на десния фланг веднага след изпълняването на началния сигнал, Матеус Нунеш навлезе в наказателното поле и подаде успоредно, а Фил Фоудън с десния крак реализира за 1:0.

Противно на логиката в следващите минути гостите успяха да притиснат противника в неговата половина, а високата преса на момчетата на Даниел Фарке даваше резултат. “Гражданите” отново поеха инициативата в двубоя едва след десетата минута, овладявайки малко по-продължително топката. В 15-ата минута Вилфред Ньонто извърши нарушение край страничната линия срещу Нунеш, а при падането си крилото на Лийдс вдигна крака си доста високо и ритна играча в синьо в коляното. Реферът Питър Банкс бе близо до ситуацията и даде само нарушение, макар че действието би могло да предизвика и по-сериозно наказание, тъй като имаше умишлено изритване с бутоните. Домакините бяха много близо до втори гол в 20-ата минута, когато Доку намери пред себе си Нико О’Райли, успоредното подаване на крайния бранител бе посрещнато първо от Фоудън, който бе блокиран, а след това още двама играчи на домакините опитаха да стрелят, но без успех.

Вратарят на Лийдс Лукаш Пери се намеси отлично в средата на първата част след нов удар на Фоудън. Последвалият корнер обаче доведе до суматоха в наказателното поле, от която се възползва Йошко Гвардиол, който отбеляза за 2:0. Голът обаче предизвика съмнения за засада и няколко минути бе преглеждан в детайли от ВАР, но в крайна сметка той бе зачетен.

Голямата новина за българските фенове е, че българският национал Илия Груев започва двубоя. “Гражданите” пък ще търсят бързо връщане на победния път след изненадващото домакинско поражение от Байер (Леверкузен) в Шампионската лига през седмицата, което бе и тяхно второ поредно след загубата от Нюкасъл преди седмица. За йоркшърци всяка евентуална точка е изключително важна в борбата им за оцеляване в най-високото ниво на английския футбол. Гостите са в неприятна серия от три поредни загуби и ще направят всичко възможно да прекъснат неприятната тенденция.

Мениджърът на Манчестър Сити Джосеп Гуардиола прави цели девет промени в своя тим, а единствените, които запазват местата си са Тижани Райндерс и Нико Гонзалес. Очаквано Фил Фоудън, Жереми Доку и Ерлинг Холанд се завръщат в титулярния състав.

Your City side to face Leeds! 💪🩵



XI | Donnarumma, Nunes, Dias, Gvardiol, O’Reilly, Nico, Bernardo (C), Reijnders, Foden, Doku, Haaland



SUBS | Trafford, Stones, Ake, Marmoush, Cherki, Ait-Nouri, Savinho, Khusanov, Lewis



🤝 @etihad pic.twitter.com/561jvqiDBa — Manchester City (@ManCity) November 29, 2025

Наставникът на Лийдс Даниел Фарке също прави цели пет промени в своя отбор след загубата от Астън Вила миналия уикенд. Освен Груев, сред титулярите шанс получават Джеймс Джъстин, Ао Танака, Дан Джеймс и Вилфред Ньонто. Шон Лонгстаф и Антон Щах пък са с травми.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages