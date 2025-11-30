Брайтън се изкачи до петото място след успех и реванш срещу Нотингам Форест на "Сити Граунд"

Брайтън постигна едва втората си победа като гост през този сезон, след като надигра с 2:0 Нотингам Форест. С този успех "чайките" се изкачиха до петото място във временното класиране на Премиър лийг, като освен това взеха известен реванш за загубата с 0:7 на "Сити Граунд" през февруари.

Морган Гибс-Уайт започна за Форест, след като пропусна мача с Малмьо през седмицата. Мурило обаче пропусна двубоя, като Морато влезе на мястото му в центъра на защитата.

В състава на Брайтън имаше две промени - Люис Дънк и Максим Де Кайпер стартираха.

Гостите започнаха много по-добре, но Минте, Гомес, Рютер, Аяри и Вийфер пропуснаха добри възможности, като на два пъти топката бе изчиствана от голлинията.

Морган Гибс-Уайт пък за малко не даде преднина на домакините, която щеше да бъде против логиката.

Брайтън все пак взе преднина в добавеното време на първата част, след като Де Кайпер бе оставен непокрит в наказателното поле и получи от Рютер, след което стреля покрай стража на домакините. Това бе и 13-и удар на "чайките" в мача.

След почивката двамата вратари направиха по едно страхотно спасяване след удари на Гомес и Жезус. Резервата Стефанос Цимас удвои в 88-ата минута. Морато сгреши, връщайки лошо към вратаря, Груда отне и опита да премине покрай Зелс, който го събори. Топката обаче се озова на пътя на Цимас, който я прати в опразнената врата.

Снимки: Imago