Левски разгроми Септември със 7:0 и възстанови аванса си от осем точки на върха
Брайтън се изкачи до петото място след успех и реванш срещу Нотингам Форест на "Сити Граунд"

  • 30 ное 2025 | 18:35
Брайтън постигна едва втората си победа като гост през този сезон, след като надигра с 2:0 Нотингам Форест. С този успех "чайките" се изкачиха до петото място във временното класиране на Премиър лийг, като освен това взеха известен реванш за загубата с 0:7 на "Сити Граунд" през февруари.

Морган Гибс-Уайт започна за Форест, след като пропусна мача с Малмьо през седмицата. Мурило обаче пропусна двубоя, като Морато влезе на мястото му в центъра на защитата.

В състава на Брайтън имаше две промени - Люис Дънк и Максим Де Кайпер стартираха.

Гостите започнаха много по-добре, но Минте, Гомес, Рютер, Аяри и Вийфер пропуснаха добри възможности, като на два пъти топката бе изчиствана от голлинията.

Морган Гибс-Уайт пък за малко не даде преднина на домакините, която щеше да бъде против логиката.

Брайтън все пак взе преднина в добавеното време на първата част, след като Де Кайпер бе оставен непокрит в наказателното поле и получи от Рютер, след което стреля покрай стража на домакините. Това бе и 13-и удар на "чайките" в мача.

След почивката двамата вратари направиха по едно страхотно спасяване след удари на Гомес и Жезус. Резервата Стефанос Цимас удвои в 88-ата минута. Морато сгреши, връщайки лошо към вратаря, Груда отне и опита да премине покрай Зелс, който го събори. Топката обаче се озова на пътя на Цимас, който я прати в опразнената врата.

Снимки: Imago

Слот: Има чувство на облекчение, изиграхме мача така, както исках

Бетис зашлеви Севиля в прекъснато от феновете дерби

Димитър Митов пак заключи вратата си и Абърдийн триумфира

Втора поредна победа измъкна Брест от зоната на изпадащите

Хамбургер се върна към победите и с човек по-малко удари драматично Щутгарт

Челси 1:1 Арсенал, Мерино изравнява

"Синята" лавина се развихри и смачка Септември за най-убедителната си победа от старта на сезона

Стратегически гаф на Макларън подари победа в Катар на Макс Верстапен

Лудогорец се завръща! Чочев оглави голмайсторската листа

Ливърпул понадигна глава, след като Слот взе важни решения, а Исак се отпуши

Челси 1:1 Арсенал, Мерино изравнява

Страхотен дебют! Първи точки за Никола Цолов във Формула 2

