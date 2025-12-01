Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Арсенал
  3. Артета: Трябваше да се адаптираме по-добре след червения картон

Артета: Трябваше да се адаптираме по-добре след червения картон

  • 1 дек 2025 | 02:29
  • 255
  • 0

Мениджърът на Арсенал Микел Артета коментира разочароващото равенство на „Стамфорд Бридж“, където отборът му не успя да се възползва напълно от численото си предимство срещу упорития Челси. „Артилеристите“ пропуснаха шанса да отворят значителна преднина от седем точки на върха в Премиър лийг, задоволявайки се с равенство 1:1 в мач, белязан от агресия, спорен червен картон и важни новини за контузии за гостите.

„Наистина труден мач. Два отбора, които играят с много интензитет и агресия, усещаше се при всяко единоборство. Играта се успокои и след червения картон трябваше да се адаптираме и да вземем решение, но допуснахме фаул и гол. Два топ отбора, борещи се за Висшата лига, така че е нормално“, заяви мениджърът на Арсенал Микел Артета пред Sky Sports, цитиран от BBC.

„Имахме четирима играчи с жълти картони и можеше да се види, че те ги атакуваха. Първото действие през второто полувреме допуснахме гол и трябваше да се справим с това. Вкарахме брилянтен гол. Имахме две или три големи положения. Те са наистина добър отбор. Вкараха седем гола от корнери, ние сме вкарали осем“, допълни специалистът.

Снимки: Gettyimages

