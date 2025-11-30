Популярни
  Челси 0:0 Арсенал

  • 30 ное 2025 | 18:29
  • 3112
  • 10
Челси и Арсенал играят при 0:0 в голямото дерби на 13-ия кръг в Премиър лийг. Преди началото на този кръг двата тима заемаха първите две места, но след вчерашният успех на Манчестър Сити “сините” бяха изместени до третата позиция в подреждането. “Артилеристите” са безапелационният лидер в класирането до момента с 29 точки, а при нов успех днес ще могат да се откъснат на седем точки пред “гражданите” и на девет пред Челси. “Топчиите” правят изключително силна кампания до момента и имат едно единствено поражение в първенството, което дойде срещу Ливърпул в края на август. В момента те са в серия от девет мача без загуба в шампионата, в които имат седем успеха и само две равенства. “Сините” също имат поводи за оптимизъм с три поредни успеха в първенството и много убедителната победа над Барселона през седмицата в Шампионската лига.

Мениджърът на Челси Енцо Мареска прави само една промяна в своя тим и пуска в игра Жоао Педро, който заменя Алехандро Гарначо. Добрата новина за “сините” е завръщането в групата на Коул Палмър, който сяда на пейката. Естевао запазва своята позиция след отличния мач срещу каталунците през седмицата.

Треньорът на Арсенал Микел Артета е поставен в много трудна ситуация, тъй като не може да разчита и на двамата си основни централни бранители след контузия на Уилям Салиба. Те са заменени от Кристиан Москета и Пиеро Хинкапи. Габриел Мартинели, който отбеляза срещу Байерн, запазва мястото си в състава вместо Нони Мадуеке. Леандро Тросар също е аут поради травма, но добрите новини за “артилеристите” са завръщането на Виктор Гьокереш, капитана Мартин Йодегор и Габриел Жезус, които са на пейката. Микел Мерино пък запазва мястото си на върха на атаката.

Снимки: Gettyimages

