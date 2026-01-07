Популярни
  Лацио
  2. Лацио
  3. Отказал да играе за България ще бъде новият нападател на Лацио

Отказал да играе за България ще бъде новият нападател на Лацио

  • 7 яну 2026 | 17:57
  • 381
  • 0

Лацио намери своя заместник на продадения в Уест Хам нападател Валентин Кастейянос и това е голмайсторът на РБ Залцбург Петар Ратков, съобщават в Италия.

Сръбски нападател е отклонил предложението на Кръстаич да заиграе за България
Сръбски нападател е отклонил предложението на Кръстаич да заиграе за България

Любопитното е, че 22-годишният играч е имал предложение да бъде национал на България, но е отказал. Заради българските му корени по бащина линия Ратков е получил покана от тогавашния ни селекционер Младен Кръстаич да заиграе за “лъвовете” през 2023 година. Тогава обаче талантливият футболист решил да остане верен на Сърбия, отказвайки и на Хърватия, която е родината на майка му. Това негово решение му се отплаща през октомври същата година, когато дебютира за западната ни съседка във финалните минути на загубата с 1:2 от Унгария в евроквалификация. През есента на 2024 година нападателят получава възможността да изиграе два мача в Лигата на нациите като резерва срещу Испания (0:0) и Дания (0:2). Следва дълъг период без повиквателни до миналия ноември, когато остава само на пейката за последната световна квалификация с Латвия (2:1). Ратков има 8 мача с 3 гола за юношите на Сърбия до 19 години и още 8 двубоя с 2 попадения за състава на страната до 21 години. Предвид силния му настоящ сезон и предстоящия трансфер в Лацио, най-вероятно той тепърва ще изиграе още много мачове за националния си тим.

Роденият в Белград футболист има 12 гола и 3 асистенции в 29 мача във всички турнири за РБ Залцбург през настоящата кампания. От лятото на 2023 година насам Ратков е записал за австрийския клуб общо 99 двубоя с 22 попадения и 15 голови паса. Той е продукт на школата на ТСЦ Бачка Топола, като е изиграл за първия състав на клуба 81 срещи със 17 гола и 6 асистенции. Според италианските медии Лацио ще плати за него 13+1 млн. евро, а играчът ще подпише договор до 2030 година при заплата от 1,5 млн. евро на сезон.

