Кристъл Палас - Ман Юнайтед, Аморим прави две промени, Гласнер три

  • 30 ное 2025 | 13:23
Манчестър Юнайтед гостува на Кристъл Палас в мач от 13-ия кръг на Премиър лийг. “Орлите” правят отлична кампания до момента и са на шестото място в класирането с три поредни двубоя без поражение. “Червените дяволи” са доста по-колебливи в изявите си. Слабият старт на 20-кратните шампиони бе последван от няколко добри двубоя и липса на поражения в пет поредни срещи, но само за да дойде изключително разочароващият двубой в понеделник, когато те загубиха от Евертън като домакин.

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Рубен Аморим прави две промени спрямо двубоя с “карамелите”. Диого Далот и Мейсън Маунт, които тогава се появиха от пейката, започват двубоя на местата на разочаровалите Патрик Доргу и Нусаир Мазрауи. На скамейката отново е 18-годишният юноша Шеа Лейси.

Наставникът на Кристъл Палас Оливър Гласнер прави три промени в своя тим спрямо започналите при поражението от Страсбург в четвъртък. Джеферсън Лерма, Уил Хюс и Джейди Канвот сядат на скамейката, а вместо тях Крис Ричардс, Дайчи Камада и Адам Уортън стартират.

