Съндърланд започва да мечтае след фантастичен обрат

Съндърланд продължава с изключителното си представяне в Премиър Лийг. "Черните котки" спечелиха с 3:2 домакинството си на Борнемут, въпреки че губеха с два гола. Отборът на Режис Ле Брис нямаше победа в предишните си три мача, но след днешния успех е на четвърто място в класирането. Съндърланд няма загуба у дома този сезон и вече има повече спечелени точки (15) на своя стадион, отколкото събра на "Стейдиъм ъф Лайт" за цялата кампания при последния си сезон в елита.

Борнемут започна отлично двубоя на "Стейдиъм ъф Лайт" и имаше предимство в началото. В седмата минута Амине Адли откри резултата. Той отбеляза първия си гол за клуба с удар отблизо, след като топката срещна гредата след изстрел на Еванилсон. Осем минути по-късно Тайлър Адамс удвои аванса на гостите, след като прехвърли вратаря с удар от централния кръг.

Sunderland have won a Premier League match coming from 2+ goals down for the first time ever 👊 pic.twitter.com/kTEsiKnlUR — Premier League (@premierleague) November 29, 2025

Съндърланд получи дузпа след половин час игра, а Ендзо Льо Фи я реализира. Секунди след почивката домакините изравниха след нисък удар на Бертран Траоре. "Черешките" си помислиха, че бързо са отговорили, когато Еванилсон прати топката в мрежата, но попадението бе отменено поради засада.

Брайън Броби се превърна в герой за "черните котки". Той засече с глава центриране от ъглов удар и изведе Съндърланд напред. Привлеченият през лятото от Аякс нападател влезе като резерва малко по-рано и отбеляза втория си гол за клуба. Борнемут натисна в последната част на двубоя и стигна до греда след силен удар на Тавърниър от границата на наказателното поле, но не успя да изрвни. Дълбоко в добавеното време резервата на гостите Люис Кук получи червен картон за удар с лакът.

Снимки: Imago