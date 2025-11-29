Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Съндърланд
  3. Съндърланд започва да мечтае след фантастичен обрат

Съндърланд започва да мечтае след фантастичен обрат

  • 29 ное 2025 | 19:41
  • 1061
  • 0

Съндърланд продължава с изключителното си представяне в Премиър Лийг. "Черните котки" спечелиха с 3:2 домакинството си на Борнемут, въпреки че губеха с два гола. Отборът на Режис Ле Брис нямаше победа в предишните си три мача, но след днешния успех е на четвърто място в класирането. Съндърланд няма загуба у дома този сезон и вече има повече спечелени точки (15) на своя стадион, отколкото събра на "Стейдиъм ъф Лайт" за цялата кампания при последния си сезон в елита.

Борнемут започна отлично двубоя на "Стейдиъм ъф Лайт" и имаше предимство в началото. В седмата минута Амине Адли откри резултата. Той отбеляза първия си гол за клуба с удар отблизо, след като топката срещна гредата след изстрел на Еванилсон. Осем минути по-късно Тайлър Адамс удвои аванса на гостите, след като прехвърли вратаря с удар от централния кръг.

Съндърланд получи дузпа след половин час игра, а Ендзо Льо Фи я реализира. Секунди след почивката домакините изравниха след нисък удар на Бертран Траоре. "Черешките" си помислиха, че бързо са отговорили, когато Еванилсон прати топката в мрежата, но попадението бе отменено поради засада.

Брайън Броби се превърна в герой за "черните котки". Той засече с глава центриране от ъглов удар и изведе Съндърланд напред. Привлеченият през лятото от Аякс нападател влезе като резерва малко по-рано и отбеляза втория си гол за клуба. Борнемут натисна в последната част на двубоя и стигна до греда след силен удар на Тавърниър от границата на наказателното поле, но не успя да изрвни. Дълбоко в добавеното време резервата на гостите Люис Кук получи червен картон за удар с лакът.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Игор Тиаго не спира да бележи за Брентфорд, "пчеличките" в топ 10 след успех над Бърнли

Игор Тиаго не спира да бележи за Брентфорд, "пчеличките" в топ 10 след успех над Бърнли

  • 29 ное 2025 | 19:30
  • 1130
  • 1
Хайденхайм изненада Унион с късен обрат

Хайденхайм изненада Унион с късен обрат

  • 29 ное 2025 | 19:16
  • 674
  • 0
Късен гол избави Кьолн от трета поредна загуба

Късен гол избави Кьолн от трета поредна загуба

  • 29 ное 2025 | 19:13
  • 312
  • 0
Барселона си подари измъчена победа

Барселона си подари измъчена победа

  • 29 ное 2025 | 19:13
  • 18191
  • 211
Гол в добавеното време донесе труден успех на Ман Сити срещу Груев и компания, българинът с цял мач

Гол в добавеното време донесе труден успех на Ман Сити срещу Груев и компания, българинът с цял мач

  • 29 ное 2025 | 19:05
  • 15103
  • 10
Ювентус 2:1 Каляри

Ювентус 2:1 Каляри

  • 29 ное 2025 | 19:00
  • 2317
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА продължава да лети при Янев, разправи се брутално със Спартак за седма поредна победа

ЦСКА продължава да лети при Янев, разправи се брутално със Спартак за седма поредна победа

  • 29 ное 2025 | 19:29
  • 65838
  • 248
Янев: Работя все едно това ще е последният ден в кариерата ми в ЦСКА

Янев: Работя все едно това ще е последният ден в кариерата ми в ЦСКА

  • 29 ное 2025 | 19:52
  • 5342
  • 19
По-малко от обиколка не стигна на Никола Цолов за подиум във Формула 2

По-малко от обиколка не стигна на Никола Цолов за подиум във Формула 2

  • 29 ное 2025 | 19:16
  • 11171
  • 10
Бразилска самба в дебюта на Херо на "Колежа"

Бразилска самба в дебюта на Херо на "Колежа"

  • 29 ное 2025 | 16:56
  • 42486
  • 34
Барселона си подари измъчена победа

Барселона си подари измъчена победа

  • 29 ное 2025 | 19:13
  • 18191
  • 211
Гол в добавеното време донесе труден успех на Ман Сити срещу Груев и компания, българинът с цял мач

Гол в добавеното време донесе труден успех на Ман Сити срещу Груев и компания, българинът с цял мач

  • 29 ное 2025 | 19:05
  • 15103
  • 10