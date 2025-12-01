Популярни
Манчестър Юнайтед с амбициозен план за Винисиус

  • 1 дек 2025 | 07:02
  • 2131
  • 1
Бъдещето на Винисиус Жуниор в Реал Мадрид става все по-несигурно. Един от грандовете на Премиър лийг, Манчестър Юнайтед, започна внимателно да следи ситуацията около 25-годишния нападател и вече е осъществил контакт с обкръжението на играча.

Според информации от английски медии, „червените дяволи“ вече са провели предварителни разговори с представителите на бразилската звезда. Въпреки че все още няма официална оферта, интересът на клуба се счита за изключително сериозен.

Важно е да се отбележи, че настоящият договор на Винисиус с Реал Мадрид е до лятото на 2027 година, но засега няма постигнато споразумение за неговото удължаване. Според слуховете, играчът иска нетна заплата от около 30 милиона евро годишно, но мадридският клуб засега не е склонен да удовлетвори това изискване.

Винисиус е играч на Реал Мадрид от 2018 година, като през този период е изиграл 340 мача, в които е отбелязал 111 гола и е направил 89 асистенции. По данни на Transfermarkt, пазарната му стойност е 150 милиона евро, което би направило евентуална смяна на клуба една от най-зрелищните трансферни сделки в съвременния футбол.

Снимки: Gettyimages

