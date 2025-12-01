Пакета обвини ФА за нелепото си поведение срещу Ливърпул, рискува ново наказание

Халфът на Уест Хам Лукас Пакета направи гневно изявление в социалната мрежа “X”, след като вчера си изкара абсурден червен картон по време на двубоя срещу Ливърпул. Бразилецът изпадна в яростен изблик след едно нарушение, отсъдено в полза на шампионите в средата на терена след влизане на Никлас Фюлкруг. Пакета реагира бурно и получи жълт картон за репликата, след което продължи яростната си тирада срещу съдията въпреки опитите на играчи от двата отбора да го успокоят. Това му донесе втори жълт картон и той остави отбора си с човек по-малко в 84-тата минута, когато Уест Хам все още изоставаше с един гол.

Вместо да се извини за държането си, след мача Пакета отново даде поле за изява на негативните си емоции, използвайки коментара на “Скай спортс” за ситуацията, който гласеше, че бразилецът е изгонен заради “абсурдно поведение”.

Ето какво написа Пакета, който обвини за психическото си състояние ФА, визирайки дългото разследване и повдигнатите му обвинения в уреждане на мачове. Целият процес продължи две години, а в крайна сметка Пакета бе оправдан по тези обвинения, но те попречиха на трансфера му в Манчестър Сити преди време.

“Абсурдно е животът и кариерата ти да са засегнати в продължение на две години, без да си получил никаква психологическа подкрепа от федерацията. Може би това нелепо поведение е просто отражение на всичко, което трябваше да преживея и изглежда трябва да продължавам да търпя! Съжалявам, ако не съм перфектен!”.

It's ridiculous to have your life and career affected for two years without any psychological support from the federation. Perhaps this ridiculous behavior is just a reflection of everything I've had to endure and, it seems, have to continue enduring! I'm sorry if I'm not perfect https://t.co/0CdUYNkoSU — Lucas Paquetá (@LucasPaqueta97) November 30, 2025

Снимки: Imago