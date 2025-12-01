Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Уест Хам
  3. Пакета обвини ФА за нелепото си поведение срещу Ливърпул, рискува ново наказание

Пакета обвини ФА за нелепото си поведение срещу Ливърпул, рискува ново наказание

  • 1 дек 2025 | 10:11
  • 1288
  • 0

Халфът на Уест Хам Лукас Пакета направи гневно изявление в социалната мрежа “X”, след като вчера си изкара абсурден червен картон по време на двубоя срещу Ливърпул. Бразилецът изпадна в яростен изблик след едно нарушение, отсъдено в полза на шампионите в средата на терена след влизане на Никлас Фюлкруг. Пакета реагира бурно и получи жълт картон за репликата, след което продължи яростната си тирада срещу съдията въпреки опитите на играчи от двата отбора да го успокоят. Това му донесе втори жълт картон и той остави отбора си с човек по-малко в 84-тата минута, когато Уест Хам все още изоставаше с един гол.

Вместо да се извини за държането си, след мача Пакета отново даде поле за изява на негативните си емоции, използвайки коментара на “Скай спортс” за ситуацията, който гласеше, че бразилецът е изгонен заради “абсурдно поведение”.

Ето какво написа Пакета, който обвини за психическото си състояние ФА, визирайки дългото разследване и повдигнатите му обвинения в уреждане на мачове. Целият процес продължи две години, а в крайна сметка Пакета бе оправдан по тези обвинения, но те попречиха на трансфера му в Манчестър Сити преди време.

“Абсурдно е животът и кариерата ти да са засегнати в продължение на две години, без да си получил никаква психологическа подкрепа от федерацията. Може би това нелепо поведение е просто отражение на всичко, което трябваше да преживея и изглежда трябва да продължавам да търпя! Съжалявам, ако не съм перфектен!”.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

От Нант скочиха на съдиите след загубата от Лион

От Нант скочиха на съдиите след загубата от Лион

  • 1 дек 2025 | 07:37
  • 1471
  • 1
Манчестър Юнайтед с амбициозен план за Винисиус

Манчестър Юнайтед с амбициозен план за Винисиус

  • 1 дек 2025 | 07:02
  • 4637
  • 5
Конте: Да дойдеш на "Олимпико" и да играеш с авторитет, не е лесно

Конте: Да дойдеш на "Олимпико" и да играеш с авторитет, не е лесно

  • 1 дек 2025 | 05:55
  • 2354
  • 0
Далот със сериозно постижение за Манчестър Юнайтед

Далот със сериозно постижение за Манчестър Юнайтед

  • 1 дек 2025 | 05:28
  • 2926
  • 0
Сериозно наказание грози Аякс след безредиците в мача с Грьонинген

Сериозно наказание грози Аякс след безредиците в мача с Грьонинген

  • 1 дек 2025 | 04:54
  • 3334
  • 2
Гасперини: Нямахме необходимата енергия

Гасперини: Нямахме необходимата енергия

  • 1 дек 2025 | 04:33
  • 2031
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Стоичков към Любо, Боби и Петьо: Цяла България е с вас!

Стоичков към Любо, Боби и Петьо: Цяла България е с вас!

  • 1 дек 2025 | 10:56
  • 4080
  • 2
Любо Пенев се бори за живота си в Германия

Любо Пенев се бори за живота си в Германия

  • 30 ное 2025 | 22:56
  • 141632
  • 132
Ето всички варианти за изхода от трибоя за титлата във Формула 1

Ето всички варианти за изхода от трибоя за титлата във Формула 1

  • 1 дек 2025 | 07:45
  • 13162
  • 5
"Синята" лавина се развихри и смачка Септември за най-убедителната си победа от старта на сезона

"Синята" лавина се развихри и смачка Септември за най-убедителната си победа от старта на сезона

  • 30 ное 2025 | 19:23
  • 123940
  • 645
След пореден неуспех Реал Мадрид сдаде върха на Барселона

След пореден неуспех Реал Мадрид сдаде върха на Барселона

  • 30 ное 2025 | 23:56
  • 38748
  • 265
Десет от Челси измъкнаха геройско равенство срещу Арсенал

Десет от Челси измъкнаха геройско равенство срещу Арсенал

  • 30 ное 2025 | 20:29
  • 31432
  • 208