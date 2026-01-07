Де Бройне може да напусне Наполи през януари

Кевин Де Бройне може да напусне Наполи през януарския трансферен прозорец, съобщават медиите в Италия. Според Il Mattino шампионът на Италия е готов да се раздели с белгиеца още този месец.
Според информацията от медиите на Апенините няколко клуба от Саудитска Арабия проявяват интерес към Де Бройне. 34-годишният полузащитник бе опериран заради контузия в крака през октомври и се очаква да бъде далеч от терена поне до март. Белгиецът бил склонен да обмисли предложение от Саудитска Арабия, тъй като това би му позволило да се съсредоточи върху възстановяването си преди Световното първенство.
Бившият играч на Манчестър Сити пристигна в Италия със свободен трансфер през миналото лято. През този сезон Де Бройне има четири гола и две асистенции в 11-те си участия във всички турнири.
Снимки: Imago