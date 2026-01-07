Де Бройне може да напусне Наполи през януари

Кевин Де Бройне може да напусне Наполи през януарския трансферен прозорец, съобщават медиите в Италия. Според Il Mattino шампионът на Италия е готов да се раздели с белгиеца още този месец.

Според информацията от медиите на Апенините няколко клуба от Саудитска Арабия проявяват интерес към Де Бройне. 34-годишният полузащитник бе опериран заради контузия в крака през октомври и се очаква да бъде далеч от терена поне до март. Белгиецът бил склонен да обмисли предложение от Саудитска Арабия, тъй като това би му позволило да се съсредоточи върху възстановяването си преди Световното първенство.

Clamorosa ipotesi di mercato lanciata da Il Mattino 💣💥



Stando a quanto riportato dall'edizione odierna del quotidiano, l'avventura di Kevin De Bruyne al Napoli potrebbe già terminare 😱❌



Il belga sarà a Napoli la prossima settimana per cominciare la riabilitazione dopo… pic.twitter.com/BLNaUnQqfR — Spazio Napoli (@Spazio_Napoli) January 7, 2026

Бившият играч на Манчестър Сити пристигна в Италия със свободен трансфер през миналото лято. През този сезон Де Бройне има четири гола и две асистенции в 11-те си участия във всички турнири.

Снимки: Imago