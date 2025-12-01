Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Челси
  3. Мареска е недоволен от двойните стандарти в съдийството

Мареска е недоволен от двойните стандарти в съдийството

  • 1 дек 2025 | 09:52
  • 226
  • 0

Мениджърът на Челси Енцо Мареска изрази недоволството си от двойните стандарти при отсъждането на идентични ситуации в Премиър лийг. Във вчерашното дерби с Арсенал Мойсес Кайседо бе изгонен заради опасно влизане срещу Микел Мерино. Италианецът смята, че това решение е било правилно, но го сравни с подобно влизане на Родриго Бентанкур в краката на Рийс Джеймс по време на дербито срещу Тотнъм, което остана безнаказано. Мареска изтъкна и това, че Антъни Тейлър, който бе главен съдия във вчерашния двубой на “Стамфорд Бридж” е пропуснал удара с лакът на Пиеро Инкапие срещу Трево Чалоба, вследствие на който бранителят на Челси получи хематом в областта на скулата.

“Червеният картон на Мойсес е червен картон, но защо не беше така заради нарушението на Бентанкур срещу Рийс, когато гостувахме на Тотнъм? Трудно ми е да разбера защо преценяват идентични ситуации по различен начин? Наистина е неразбираемо. Попитах съдията за удара срещу Трево и той ми каза, че това не било удар с лакът. Посинено око, лед на полувремето, но преценката е различна”, заяви Мареска на пресконференцията си след мача.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

От Нант скочиха на съдиите след загубата от Лион

От Нант скочиха на съдиите след загубата от Лион

  • 1 дек 2025 | 07:37
  • 1188
  • 1
Манчестър Юнайтед с амбициозен план за Винисиус

Манчестър Юнайтед с амбициозен план за Винисиус

  • 1 дек 2025 | 07:02
  • 3672
  • 3
Конте: Да дойдеш на "Олимпико" и да играеш с авторитет, не е лесно

Конте: Да дойдеш на "Олимпико" и да играеш с авторитет, не е лесно

  • 1 дек 2025 | 05:55
  • 1923
  • 0
Далот със сериозно постижение за Манчестър Юнайтед

Далот със сериозно постижение за Манчестър Юнайтед

  • 1 дек 2025 | 05:28
  • 2465
  • 0
Сериозно наказание грози Аякс след безредиците в мача с Грьонинген

Сериозно наказание грози Аякс след безредиците в мача с Грьонинген

  • 1 дек 2025 | 04:54
  • 2963
  • 1
Гасперини: Нямахме необходимата енергия

Гасперини: Нямахме необходимата енергия

  • 1 дек 2025 | 04:33
  • 1813
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Любо Пенев се бори за живота си в Германия

Любо Пенев се бори за живота си в Германия

  • 30 ное 2025 | 22:56
  • 133268
  • 117
Ето всички варианти за изхода от трибоя за титлата във Формула 1

Ето всички варианти за изхода от трибоя за титлата във Формула 1

  • 1 дек 2025 | 07:45
  • 9534
  • 4
"Синята" лавина се развихри и смачка Септември за най-убедителната си победа от старта на сезона

"Синята" лавина се развихри и смачка Септември за най-убедителната си победа от старта на сезона

  • 30 ное 2025 | 19:23
  • 121626
  • 640
След пореден неуспех Реал Мадрид сдаде върха на Барселона

След пореден неуспех Реал Мадрид сдаде върха на Барселона

  • 30 ное 2025 | 23:56
  • 35966
  • 265
Ливърпул понадигна глава, след като Слот взе важни решения, а Исак се отпуши

Ливърпул понадигна глава, след като Слот взе важни решения, а Исак се отпуши

  • 30 ное 2025 | 17:58
  • 49650
  • 36
Десет от Челси измъкнаха геройско равенство срещу Арсенал

Десет от Челси измъкнаха геройско равенство срещу Арсенал

  • 30 ное 2025 | 20:29
  • 30068
  • 207