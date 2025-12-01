Мареска е недоволен от двойните стандарти в съдийството

Мениджърът на Челси Енцо Мареска изрази недоволството си от двойните стандарти при отсъждането на идентични ситуации в Премиър лийг. Във вчерашното дерби с Арсенал Мойсес Кайседо бе изгонен заради опасно влизане срещу Микел Мерино. Италианецът смята, че това решение е било правилно, но го сравни с подобно влизане на Родриго Бентанкур в краката на Рийс Джеймс по време на дербито срещу Тотнъм, което остана безнаказано. Мареска изтъкна и това, че Антъни Тейлър, който бе главен съдия във вчерашния двубой на “Стамфорд Бридж” е пропуснал удара с лакът на Пиеро Инкапие срещу Трево Чалоба, вследствие на който бранителят на Челси получи хематом в областта на скулата.

“Червеният картон на Мойсес е червен картон, но защо не беше така заради нарушението на Бентанкур срещу Рийс, когато гостувахме на Тотнъм? Трудно ми е да разбера защо преценяват идентични ситуации по различен начин? Наистина е неразбираемо. Попитах съдията за удара срещу Трево и той ми каза, че това не било удар с лакът. Посинено око, лед на полувремето, но преценката е различна”, заяви Мареска на пресконференцията си след мача.