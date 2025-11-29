Нюкасъл се развихри срещу Евертън и постигна първа победа като гост

Нюкасъл записа първата си победа като гост в първенството за този сезон. Тя дойде след блестящо представяне срещу Евертън, а резултатът бе успех с 4:1. "Свраките" решиха мача до почивката, когато водеха с три гола. Малик Тиау откри в първата минута на двубоя. Люис Майли се разписа в средата на първата част след грешка на Пикфорд, а Ник Волтемаде отбеляза много красив гол малко преди почивката. Тиау направи резултата 0:4 в 58-ата минута, а почетното попадение за домакините бе дело на Киърнън Дюсбъри-Хол.

След този успех Нюкасъл изпревари по голова разлика Ливърпул и Манчестър Юнайтед, които играят утре, както и днешния си съперник, който е със същия точков актив.

FOUR GOALS AND THREE POINTS ON THE ROAD! 🙌🙌 pic.twitter.com/uS39YRAOzV — Newcastle United (@NUFC) November 29, 2025

Нюкасъл започна блестящо двубоя и удар на Еланга бе отразен от Пикфорд. При последвалия ъглов удар Тиау отклони топката с глава и тя се озова в мрежата, а попадението бе записано в 55-ата секунда. Голът обърка домакините и тимът на Еди Хау продължи да има предимство. Гостите пропуснаха да удвоят преднината си в осмата минута, когато удар на Барнс бе блокиран от Майкъл Кийн.

Последва добър период за Евертън, но удар от въздуха на Кийн бе отклонен, а изстрел на Гарнър мина над вратата. Устремът на "карамелите" бе прекъснат, защото Жоелинтон трябваше да получава медицинска помощ. Малко след това гостите удвоиха аванса си след груба грешка на Пикфорд. Защитата на домакините не успя да изчисти топката, тя стигна до Люис Майли. Той стреля право във вратаря, но Пикфорд я пропусна между краката си.

Malick Thiaw has given Newcastle United the lead after just 55 seconds against Everton.



It's the fastest Premier League goal of this season, beating Phil Foden's goal against Leeds United scored earlier this afternoon. pic.twitter.com/Ypoet7ZpfG — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) November 29, 2025

Това развитие даде голямо психологическо предимство на Нюкасъл и играчите на Хау контролираха събитията на терена. Домакините не успяха да се съвземат, а в края на първата част получиха нов удар, който до голяма степен реши мача. Еланга се справи отлично и намери Волтемаде, а германският нападател завърши с технично изпълнение, с което прехвърли Пикфорд.

След почивката Евертън направи опит да се върне в мача. В 53-ата минута влезлият на почивката мощен удар на Карлос Алкарас разтресе горната греда зад Рамсдейл. "Свраките" обаче не стояха безучастни. Барнс можеше да се разпише, но излезлия Пикфорд успя да отрази удара му. Секунди по-късно Волтемаде бе близо до гол, но изстрелът му бе блокиран от Тарковски на голлинията. Последва центриране и Тиау отбеляза втория си гол в мача след нов удар с глава.

В 64-ата минута Тиерно Бари празнуваше първия си гол за Евертън, но радостта му бе кратка, защото попадението бе отменено след разглеждане с ВАР, тъй като топката докосна ръката му. "Карамелите" все пак стигнаха до почетен гол пет минути по-късно. Дюсбъри-Хол овладя великолепно едно дълго подаване и прати топката в мрежата. До края домакините не създадоха нова чиста възможност, а резервата Джейкъб Рамзи можеше да направи победата на Нюкасъл още по-голяма, но Пикфорд направи спасяване.

