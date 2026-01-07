Екитике с първа награда в Ливърпул

Популярни
Нападателят на Ливърпул Юго Екитике бе избран за Играч на месец декември в анкетата на сайта на мърсисайдци. Французинът отбеляза пет гола и направи една асистенция в шест мача в последния месец на миналата година, като така изпревари Флориан Виртц и Доминик Собослай. Това е първата награда на Екитике след трансфера му на “Анфийлд”.

“Чувствам се страхотно. Беше наистина добър месец за мен и за отбора. Горд и щастлив съм и се надявам, че ще дойдат още много. Можех да вкарам повече голове и да направя повече асистенции, но месецът беше наистина добър. Записахме добри победи, което беше най-важното. Щастлив съм, че помогнах на отбора. Очевидно имахме труден период, така че беше важно да останем непобедени в лигата. Гостуването ни в Милано също беше много важно за нас в психологически план. Добре е, че вече не губим мачове. Сега трябва да започнем да печелим повече”, заяви Екитике, който вече има общо 11 попадения и две голови подавания за Ливърпул от началото на сезона.

“Чувствам се наистина добре тук. Както винаги казвам, обичам да играя футбол. Наистина ми харесва да съм тук с всичките си съотборници и всички хора в клуба. Имах много добро чувство, когато се присъединих, а сега съм сигурен. Просто искам да продължа и да влагам това, което мога”, добави французинът.

