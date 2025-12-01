Далот със сериозно постижение за Манчестър Юнайтед

Диого Далот достигна значима граница във Висшата лига тази неделя. В 13-ия кръг, в мача срещу Кристъл Палас, защитникът записа своя 150-и мач в английската лига и стана едва третият португалски играч на Манчестър Юнайтед, който постига такъв брой, след Кристиано Роналдо (236) и Бруно Фернандеш (207).

Постигането на тази граница е повод за огромно задоволство за самия него: „С голямо щастие достигам тази красива граница в най-голямата лига в света. Моят път е на постоянен растеж като човек и играч. Гордея се с това, което съм постигнал, знаейки, че все още съм на 26 години, и искам да постигна много повече. Наслаждавам се на всеки момент.“

Привлечен през 2018 г. по препоръка на Жозе Моуриньо, Далот пристигна на Олд Трафорд от ФК Порто като обещаващ 19-годишен талант. Седем сезона по-късно той е един от най-дългогодишните играчи в отбора и един от лидерите в съблекалнята.

В своите 150 мача във Висшата лига, крайният защитник отбеляза три гола и направи 12 асистенции, като освен това беше избран за най-добър играч на Юнайтед през сезон 2023/24 от своите съотборници. Този сезон Рубен Аморим го назначи за един от капитаните на отбора, което е доказателство за тежестта, която португалецът има в групата.

А представянето му в мача, който отбеляза неговия 150-и двубой, за пореден път потвърди значението му за отбора. При победата с 2:1 срещу „орлите“, Далот поведе Юнайтед по спечелени единоборства (8), спечели всички въздушни дуели (4/4) и дори изработи фаула, довел до победния гол.

