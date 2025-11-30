Исак: Този гол бе дългоочакван

Рекордното попълнение на Ливърпул Александър Исак изрази задоволството си от победата на шампионите над Уест Хам и от факта, че отбеляза първия си гол в Премиър лийг след трансфера си на "Анфийлд". Шведът обаче признава, че все още не е върнал най-добрата си форма и работи върху това.

"Осъзнавам, че този гол бе чакан дълго време. Опитвам се да се върна към най-добрата си форма и все още не съм го постигнал, но съм щастлив, че вкарах това попадение. Има смесица от чувства след днешния мач. Най-важното и най-хубаво чувство днес е, че спечелихме мача, което е най-добрият начин да се създаде добър дух в отбора. Но това е полезно и в индивидуален план. Аз съм нападател, така че отбелязването на голове винаги е от полза за мен.

Трябва да използваме тази победа по най-добрия начин, но същевременно трябва да бъдем скромни, защото имахме труден период. Една победа не означава непременно, че сме се върнали на правилния път. Трябва да останем фокусирани и да продължим да работим усилено, за да запазим този импулс", заяви Исак след двубоя на "Лондон Стейдиъм".

Снимки: Imago