Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Уест Хам
  3. Исак: Този гол бе дългоочакван

Исак: Този гол бе дългоочакван

  • 30 ное 2025 | 20:08
  • 891
  • 1

Рекордното попълнение на Ливърпул Александър Исак изрази задоволството си от победата на шампионите над Уест Хам и от факта, че отбеляза първия си гол в Премиър лийг след трансфера си на "Анфийлд". Шведът обаче признава, че все още не е върнал най-добрата си форма и работи върху това.

"Осъзнавам, че този гол бе чакан дълго време. Опитвам се да се върна към най-добрата си форма и все още не съм го постигнал, но съм щастлив, че вкарах това попадение. Има смесица от чувства след днешния мач. Най-важното и най-хубаво чувство днес е, че спечелихме мача, което е най-добрият начин да се създаде добър дух в отбора. Но това е полезно и в индивидуален план. Аз съм нападател, така че отбелязването на голове винаги е от полза за мен.

Трябва да използваме тази победа по най-добрия начин, но същевременно трябва да бъдем скромни, защото имахме труден период. Една победа не означава непременно, че сме се върнали на правилния път. Трябва да останем фокусирани и да продължим да работим усилено, за да запазим този импулс", заяви Исак след двубоя на "Лондон Стейдиъм".

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Слот: Има чувство на облекчение, изиграхме мача така, както исках

Слот: Има чувство на облекчение, изиграхме мача така, както исках

  • 30 ное 2025 | 19:34
  • 1165
  • 0
Бетис зашлеви Севиля в прекъснато от феновете дерби

Бетис зашлеви Севиля в прекъснато от феновете дерби

  • 30 ное 2025 | 19:13
  • 6002
  • 0
Димитър Митов пак заключи вратата си и Абърдийн триумфира

Димитър Митов пак заключи вратата си и Абърдийн триумфира

  • 30 ное 2025 | 19:00
  • 944
  • 0
Втора поредна победа измъкна Брест от зоната на изпадащите

Втора поредна победа измъкна Брест от зоната на изпадащите

  • 30 ное 2025 | 18:51
  • 849
  • 0
Хамбургер се върна към победите и с човек по-малко удари драматично Щутгарт

Хамбургер се върна към победите и с човек по-малко удари драматично Щутгарт

  • 30 ное 2025 | 18:44
  • 862
  • 0
Брайтън се изкачи до петото място след успех и реванш срещу Нотингам Форест на "Сити Граунд"

Брайтън се изкачи до петото място след успех и реванш срещу Нотингам Форест на "Сити Граунд"

  • 30 ное 2025 | 18:35
  • 1524
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

"Синята" лавина се развихри и смачка Септември за най-убедителната си победа от старта на сезона

"Синята" лавина се развихри и смачка Септември за най-убедителната си победа от старта на сезона

  • 30 ное 2025 | 19:23
  • 86115
  • 525
Стратегически гаф на Макларън подари победа в Катар на Макс Верстапен

Стратегически гаф на Макларън подари победа в Катар на Макс Верстапен

  • 30 ное 2025 | 19:29
  • 37447
  • 36
Лудогорец се завръща! Чочев оглави голмайсторската листа

Лудогорец се завръща! Чочев оглави голмайсторската листа

  • 30 ное 2025 | 16:55
  • 48568
  • 125
Ливърпул понадигна глава, след като Слот взе важни решения, а Исак се отпуши

Ливърпул понадигна глава, след като Слот взе важни решения, а Исак се отпуши

  • 30 ное 2025 | 17:58
  • 32987
  • 29
Десет от Челси измъкнаха геройско равенство срещу Арсенал

Десет от Челси измъкнаха геройско равенство срещу Арсенал

  • 30 ное 2025 | 20:29
  • 17176
  • 110
Ключови фигури се завръщат за Реал Мадрид (съставите)

Ключови фигури се завръщат за Реал Мадрид (съставите)

  • 30 ное 2025 | 21:02
  • 1257
  • 15