Жалко! Алберт Попов отпадна и не успя да защити победата си в Мадона ди Кампильо

За съжаление Алберт Попов не успя да защити победата си в нощния слалом от Световната купа по ски алпийски дисциплини в Мадона ди Кампильо (Италия), след като отпадна във втория манш на състезанието.

Аби разделяше седмото място след първото спускане и във второто заложи на максималния риск още от старта. В началните врати карането му изглеждаше отлично, но тази агресия доведе до неточност малко преди първата междинна контрола, когато българинът мина прекалено близо до една от вратите и колът мина между ските му, което автоматично сложи край на неговото състезание.

Добра позиция за Алберт Попов след първия манш в Мадона ди Кампильо

Освен Аби във втория манш, който беше подреден по много коварен начин от треньора на австрийския отбор Роберт Фус, отпаднаха още осем скиори. Повечето от тях станаха жертви на капаните, които бяха заложени по трасето, което беше много неритмично.

Победата днес грабна олимпийският шампион от Пекин 2022 Клеман Ноел, за когото това е първи триумф в Мадона ди Кампильо. Французинът беше трети след първия манш, след което даде пето време във втория, но това му беше напълно достатъчно, за да спечели с общо време от 1:43.05.

Втори на 0.12 зад Ноел остана лидерът след първото спускане Едуард Халберг, който допусна няколко неточности във втория манш, които му костваха неговата първа победа в Световната купа. Тройката оформи авторът на най-големия прогрес във второто спускане Пако Раса (Франция), който спечели общо 13 позиции, финиширайки на 0.37 зад своя сънародник Ноел.

Състезаващият се за Бразилия Лука Пинейро Бротен остана в подножието на подиума, а петицата допълни Ейрик Хистад Солберг от норвегия. Арман Маршан (Белгия) и Тимон Хауген (Норвегия) разделиха шестата позиция пред Атле Лий Макграт (Норвегия), Стивън Амие (Франция) и Тангий Неф (Швейцария), които допълниха топ 10.

В класирането в дисциплината слалом след първите пет старта за сезона лидер с актив от 285 точки е Хауген, който води със само три пункта пред днешния победител Ноел. Трети с пасив от 45 точки е Раса, а след отпадането си Алберт Попов заема 22-ото място на 228 пункта от първата позиция.

В генералното класиране за Световната купа далеч пред всички продължава да е Марко Одермат (Швейцария), който с 855 точки води с цели 404 пред Марко Шварц (Австрия), който не успя да се класира за втория манш днес. Трети на 447 пункта зад лидера е Пинейро Бротен, а с победата си днес Ноел се изкачва на 12-ото място с пасив от 573 точки. Алберт Попов е 66-ти с 57 точки на своята сметка.

Световната купа по ски алпийски дисциплини при мъжете продължава този уикенд с традиционните стартове в техничните дисциплини в Аделбоден (Швейцария). На „Кьонигсбергли“ в събота и неделя ще се проведат съответно гигантски слалом и слалом.

Снимки: Gettyimages