В Байерн се надяват Томас Мюлер да се завърне в клуба

Главният изпълнителен директор на Байерн Мюнхен - Ян-Кристиан Дреезен, потвърди желание но клуба легендата Томас Мюлер да се завърне при баварците на ръководен пост след края на футболната си кариера.

„Много бих искал да го видя да поеме роля при нас в някакъв момент в бъдеще - важна роля“, каза Дреесен в интервю за портала t-online. „Той все още иска да играе в момента, както е казвал няколко пъти. И това е хубаво нещо, защото когато говориш с него, все още можеш да усетиш този огън да бъде на терена. Той все още има толкова много време пред себе си и винаги ще има място при нас във ФК Байерн.“

Мюлер: Щеше ми се да остана още в Байерн, никога не съм губил връзка с клуба

36-годишният Мюлер игра за Байерн в продължение на 25 години, изпълнени с трофеи, преди договорът му да не бъде подновен през лятото. Сега той е в клуба от МЛС Ванкувър Уайткапс, където ще играе втори сезон тази година.

Мюлер присъства на последния домакински мач на Байерн през декември по време на посещение в Германия, за голяма радост на Дреезен, който каза, че е осъзнал влиянието на Мюлер, седнал до директора Макс Еберл“, едва по-късно.

„Имам много високо мнение за Томас. Той ми се обади, преди да дойде на стадиона. И така, аз спонтанно го поканих във ВИП ложата. Бях абсолютно възхитен, че беше там“, каза Дреезен.

„Той знае колко е важен за ФК Байерн и също така знае, че вратите ни са винаги отворени за него."

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages