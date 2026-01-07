Барселона 0:0 Атлетик Билбао

Барселона и Атлетик Билбао играят при резултат 0:0 в първия полуфинал от Суперкупата на Испания в Джеда, Саудитска Арабия.



Тимът на Ернесто Валверде стартира на много висока скорост и още в първите минути организира няколко опасни атаки. Те не доведоха до точни удари, а Барса можеше да открие при първото си нападение. Рафиня бе изведен зад защитата, преодоля излезлия Унай Симон, но ъгълът беше много малък. Бразилецът центрира, но не намери свой съотборник.

Барса е без контузените Гави, Андреас Кристенсен и Тер Стеген. Ханзи Флик е направил някои ротации. Ерик Гарсия ще партнира на Кубарси в центъра на защитата, а Педри се завръща сред титулярите. Рууни Бардагджи е в титулярния състав на мястото на Ламин Ямал, който е оставен на резервната скамейка, където са още Роберт Левандовски, Дани Олмо и Маркъс Рашфорд.

