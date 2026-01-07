Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Барселона 0:0 Атлетик Билбао

Барселона 0:0 Атлетик Билбао

  • 7 яну 2026 | 21:00
  • 3443
  • 5
Барселона 0:0 Атлетик Билбао

Барселона и Атлетик Билбао играят при резултат 0:0 в първия полуфинал от Суперкупата на Испания в Джеда, Саудитска Арабия.

Тимът на Ернесто Валверде стартира на много висока скорост и още в първите минути организира няколко опасни атаки. Те не доведоха до точни удари, а Барса можеше да открие при първото си нападение. Рафиня бе изведен зад защитата, преодоля излезлия Унай Симон, но ъгълът беше много малък. Бразилецът центрира, но не намери свой съотборник.

Барса е без контузените Гави, Андреас Кристенсен и Тер Стеген. Ханзи Флик е направил някои ротации. Ерик Гарсия ще партнира на Кубарси в центъра на защитата, а Педри се завръща сред титулярите. Рууни Бардагджи е в титулярния състав на мястото на Ламин Ямал, който е оставен на резервната скамейка, където са още Роберт Левандовски, Дани Олмо и Маркъс Рашфорд.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

В Байерн се надяват Томас Мюлер да се завърне в клуба

В Байерн се надяват Томас Мюлер да се завърне в клуба

  • 7 яну 2026 | 19:40
  • 1321
  • 1
Коке: Имаме ясен план за Реал Мадрид

Коке: Имаме ясен план за Реал Мадрид

  • 7 яну 2026 | 19:04
  • 845
  • 1
Галатасарай се опитва да направи с Бернардо Силва това, което стори със Сане

Галатасарай се опитва да направи с Бернардо Силва това, което стори със Сане

  • 7 яну 2026 | 19:04
  • 1166
  • 0
Екитике с първа награда в Ливърпул

Екитике с първа награда в Ливърпул

  • 7 яну 2026 | 18:24
  • 1152
  • 0
Де Бройне може да напусне Наполи през януари

Де Бройне може да напусне Наполи през януари

  • 7 яну 2026 | 18:10
  • 2967
  • 2
Отказал да играе за България ще бъде новият нападател на Лацио

Отказал да играе за България ще бъде новият нападател на Лацио

  • 7 яну 2026 | 17:57
  • 21331
  • 8
Виж всички

Водещи Новини

Добра позиция за Алберт Попов след първия манш в Мадона ди Кампильо

Добра позиция за Алберт Попов след първия манш в Мадона ди Кампильо

  • 7 яну 2026 | 20:27
  • 3957
  • 1
Ботев (Враца) взе футболисти от ЦСКА

Ботев (Враца) взе футболисти от ЦСКА

  • 7 яну 2026 | 18:31
  • 14263
  • 4
Парма - Интер (съставите)

Парма - Интер (съставите)

  • 7 яну 2026 | 21:52
  • 310
  • 0
Славия обяви първото си зимно попълнение

Славия обяви първото си зимно попълнение

  • 7 яну 2026 | 18:42
  • 10531
  • 0
Отказал да играе за България ще бъде новият нападател на Лацио

Отказал да играе за България ще бъде новият нападател на Лацио

  • 7 яну 2026 | 17:57
  • 21331
  • 8